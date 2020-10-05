عروض التميمي الدمام الأسبوعية المميزة عروض مضاعفة تسوق الآن

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عمر شويل - جدة عروض التميمي الدمام الأسبوعية المميزة لا زالت عروض التميمي الدمام مستمرة ونتابعها معكم علي مختلف المنتجات الغذائية ليوم الأربعاء 30-سبتمبر-2020م وتنتهي في 6- أكتوبر- 2020 ، وهي تتميز بأفضل الخصومات الكبيرة على كثير من أنواع الفواكه الطازجة والخضروات.

عروض التميمي الدمام الاسبوعية المميزة

وفر مع عروض المنتجات الغذائية المضاعفة 1+1 كريمة الباستا أو الطبخ الفرنسية الري لتر كامل 14,95 ريال، ورقائق بطاطس أصناف متنوعة برينجلز 200 جرام 14,95 ريال زيت الطبخ تالين لتر ونصف 15,95 ريال، وفحم طبيعي 100% 4 كيلو+2 كيلو فقط 29,95 ريال، وأرز كالروز أبو بنت 5 كيلو 49,95 ريال.

عرض التميمي

ذرة كاملة قودي 340 جرام 9.75 ريال، وتونة بيضاء بوتان 2+1 11.50 ريال، وكيك الشوكولاته الماربل أو الفانيلا 27,95 ريال مربى أصناف متنوعة العلالي 10,95 ريال، وويفر شوكولاتة أو شوكولاتة بيضاء كيندر بوينو 8,95 ريال بسكويت مكرمل لوتس 7,95 ريال، وشابورة عادية أو بالقمح الكامل قراميش أو كيك بحشوة كريمة الفانيلا نحول 9,95 ريال.

وفر مع عروض منتجات العناية والنظافة المضاعفة 1+1

مناديل مضادة للبكتيريا لايفبوي 10 مناديل 12,95 ريال، مسحوق غسيل تايد أصناف متنوعة 2,5 كيلو 34,95 ريال، وشفرات حلاقة جيليت فينيس 22,95 ريال، ومسحوق غسيل اكسترا وايت 39,95 ريال.

عروض اللحوم والدجاج المتميزة

افخاذ دجاج بالتتبيلة المغربية 17,95 ريال، ولحم بقر برازيلي 37,95 ريال، ولحم بقر برازيلي مفروم 20,95 ريال نقانق ألماني 38,95 ريال، وبرجر دجاج، دجاج بالبقسماط أو شيش كباب 34,95 ريال، وقطع دجاج متنوعة 900 جرام 13,95 ريال، وأفخاذ كاملة 900 جرام 15,95 ريال.