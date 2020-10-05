نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي عروض هايبر بنده السعودية تصل إلي 65 % لشهر أكتوبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده هايبر الأسبوعية نقدم اليوم لكم عروض بنده هايبر التي تبدأ الأربعاء 30-سبتمبر-2020م وتنتهى في الثلاثاء 6-أكتوبر وتحتوي على مختلف المنتجات الغذائية المتنوعة التي تتميز بنسبة كبيرة من الخصومات فقط في عروض بنده، وكذلك التميز في اختيار ألذ وأطيب الخضروات والفاكهة الطازجة.

عروض هايبر بنده

صابون سائل لليدين مضاد للبكتيريا لايفبوي 19,95 ريال، وشامبو كلير حجم 700 مل 34ز95 ريال. شامبو للأطفال جونسون 500 مل 34,95 ريال، وحفائض للأطفال بامبي صندوق جامبو 2 كرتون 99,95 ريال.

عروض المنتجات الغذائية

مكرونة الجود كويتي 400 جم 9,75 ريال، وتونة خفيفة مفتتة بالزيت النباتي ألوها 9,95 3 حبات ريال، وزيت دوار الشمس هالة لتر ونصف 9,50 ريال، وخليط كيك بيتي كروكر 9,75 ريال، وعصير طازج ندى لتر ونصف 9,75 ريال للحبة.

شوكولاته مينيز ، كريسبي، سادة أو بالفول السوداني إم آند أمز 7,5 ريال، وشبيهة قشطة نادك 5 حبات فقط ب 9,95 ريال، وأصابع شوكولاته سنيكرز أو تويكس أو مارس أو باونتي 5 حبات فقط بسعر 9,95 ريال.

عروض طازجة لمدة 4 أيام فقط

(الأربعاء-الخميس-الجمعة- السبت) جبنة رومي مصرية عمارة 7,25 فقط بسعر ريال، وجمبري مزرعة فقط الكيلو بسعر 24,95 ريال كما يوجد مفاجأة كوبون بنزين 14,000

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