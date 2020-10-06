إنذار مبكر يؤكد إصابتك بفيروس كورونا

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محمد سياف - ابو ظبي - توجد بعض العلامات التي تنذر بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتي نوهت عنها منظمة الصحة العلمية بعد إجراء الكثير من الدراسات، والتي كان من أبرزها الحمي الشديدة والمستمرة لأكثر من ثلاثة أيام متواصلة، وأكدت منظمة الصحة العالمية عن وجود أعراض أولية للإصابة بالفيروس المستجد.

أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد

أوضحت منظمة الصحة العالمية أن هذه العلامات الأولية للإصابة بفيروس كورونا المستجد هي الحمى والسعال، ولكن سرعان ما قامت جامعة لندن بأحد الدراسات التي كشفت أن فقدان حاسة الشم وأيضاً التذوق هي العلامة الأبرز والفيصل في إثبات إصابة الشخص بكورونا.

وقام العلماء بنفي أن تكون أبرز أعراض الفيروس المستجد هي الكحة والسعال، حيث قاموا بتقييم البيانات الصحية من مراكز الرعاية الأولية في لندن وأكدوا أن فقدان كلاً من حاستي الشم والتذوق هي العارض الأكثر دلالة على إصابة الشخص بكورونا.

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وأكد الباحثون أنه في حال وجود هذا العرض يجب العزل فوراً لتجنب إصابة الآخرين بفيروس كورونا، كما أكدوا أن حوالي 40% من المصابين بهذا العرض لم يعانوا من الحمى أو السعال، والتي كانت الأعراض الدالة على الإصابة بهذا الفيروس منذ بداية تفشيه، حرصاً على عزل المصابين وتجنباً لتفشي الفيروس بين المواطنين قدر الإمكان.