تراند الفن: وصلة رقص لمحمد رمضان مع رجل الأعمال نجيب ساويرس تشعل مواقع التواصل

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 06:34 مساءً - نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع إنستجرام، والذي أدى فيه وصلة رقص مع رجل الأعمال نجيب ساويرس.

وقدم رمضان الحفل في مدينة الشيخ زايد، حيث ظهر فيه وهو يرقص مع رجل الأعمال نجيب ساويرس في كواليس الحفل الذي ضم عددا كبيرا من الجمهور.

وعلق رمضان على الفيديوبالقول: ” من حفلة زايد بارك الڤيديو كامل على قناتي الرسمية على يوتيوب”.

وكان محمد رمضان، قد أحيا حفلا غنائيا الجمعة الماضي في الشيخ زايد، وسط حضور جماهيرى ضخم، وقدم رمضان عددا من أغانيه التي أشعلت حماس الحضور في استعراضات راقصة.