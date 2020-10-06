تراند الفن: ابنة فنان شهير: والدي أصيب بالسرطان ورفضت أقوله “أنت لبست البدلة الحمراء”



فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 06:34 مساءً - كشفت ميريت ابنة الفنان الراحل عمر الحريري ، أنها رفضت إخبار والدها الراحل بأمر إصابته بالسرطان قبل رحيله بـ4 سنوات. فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 06:34 مساءً - كشفت ميريت ابنة الفنان الراحل عمر الحريري ، أنها رفضت إخبار والدها الراحل بأمر إصابته بالسرطان قبل رحيله بـ4 سنوات. وقالت في تصريحات تلفزيونية: الفنان طاقة .. والنفسية بتتعب .. لو قولتله أنت مصاب بالسرطان كان هيموت فيها. وأضافت: مكانش ينفع أقوله أنت لبست البدلة الحمرا .. كان لازم يفضل شغال ويبدع.

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