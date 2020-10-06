تراند الفن: “الحرب مشتعلة في أرمينيا وصافيناز مولعة في مصر”.. “شاهد” ماذا فعلت الراقصة الشهيرة شبه عارية وأثارت غضباً واسعاً

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 06:34 مساءً - أثارت الراقصة الأرمينية صافيناز جدلاً واسعاً، بين مُتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صوراً جديدة أثناء قضائها إجازة الصيف في أحد مدن مصر الساحلية.

وظهرت صافيناز بالصور التي نشرتها عبر “انستجرام”، ورصدتها “وطن”، وهي ترتدي مايوه فاضح وتُبحر على “الجت سكاي” في وسط الماء، ما أثار غضب الجمهور لعدم مراعاتها ما يحدث في بلادها من حرب في الوقت الحالي مع أذربيجان.

وجاء في أحد التعليقات:” بتعملي إيه يا مرة والحرب شغالة في بلدك”.

وكتب آخر: “ده انتي طلعتي مش وطنية خالص ياصوفي، والحرب للي في بلدك عادي كده؟”.