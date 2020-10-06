تراند الفن: أروى عمر تفاجئ الجميع بخطوبتها وتصدمهم بقيمة مهرها

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 06:34 مساءً - فاجأت الناشطة اليمنية المقيمة في السعودية أروى عمر، المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، متابعيها بالإعلان عن قرب حفل خطوبتها من شخص وصفته بالمقتدر ويقبل بشروطها من الألف إلى الياء، لكنها لم تكشف عن هويته.

وحول قيمة مهرها قالت أروى في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه “نصف مليون ريال”، مشيرة إلى أنها ستقوم بدعوة الفنانة بلقيس للغناء في حفلها.

وأشارت أروى إلى أنها طلبت من خطيبها أن يسجل بيتاً باسمها، بالإضافة إلى عدة شروط لم تفصح عنها.

وعبر بعض متابعيها عن صدمتهم من قيمة المهر، بينما شكك البعض في كلامها.

