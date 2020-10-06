تراند الفن: السعر الحقيقي لهاتف محمد رمضان الذهبي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 06:34 مساءً - قام الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على “انستجرام”، بنشر صورة جديدة له بصحبة ابنته كنز.

و ظهر خلال الصور، وهو يحمل في يديه هاتف “آيفون 11 برو ماكس” مصنوع من الذهب الخالص.

وعلق رمضان على الصورة، قائلا: “كنز محمد رمضان”.

وكان رمضان قد شار ك في الخامس من سبتمبر الماضي الماضي جمهوره بصور الهاتف المصنع من الذهب والذي ظهر به مؤخرا، عبر خاصية القصص المصورة القصيرة “استوري” على “إنستجرام”، قائلا: “شكرًا صديقي خليفة”.

واستقبل رمضان هدية من قبل أحد أصدقائه بدولة الإمارات العربية، وهي عبارة عن هاتف صنع من الذهب الخالص، وحفر على ظهره اسم محمد رمضان وعبارة “نمبر وان”.

وبحسب ما نشرته صحيفة مصرية عن خبير في أسعار الذهب، فإن السعر التقريبي لهاتف الفنان محمد رمضان المصنوع من الذهب، يتجاوز 160 ألف جنيه وفقا لحجم الهاتف.

وأضاف أنه مصنوع من ذهب عيار 18، وده بسبب إن عيار 21 لا يمكن استخدامه أو تشكيله بسهولة في صناعة الهواتف وغيرها من المقتنيات.