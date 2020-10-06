تراند الفن: نوبة قلبية مفاجئة .. وفاة مخرج شهير عن عمر 41 عاما

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 06:34 مساءً - عقب إصابته بنوبة قلبية مفاجئة، توفي المخرج اللبناني عدنان عدنان مهدي المعروف باسم دانيال جوزيف عن 41 عاما.

وأثار نبأ الوفاة موجة واسعة من الحزن في أوساط محبيه وعارفيه وهو ما ظهر من خلال تعليقات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المخرج قد عاش في الولايات المتحدة التي انتقل إليها مع أفراد أسرته على إثر دمار منزلهم في زمن الحرب الأهلية اللبنانية.

التحق عدنان عدنان بعد هذا بمركز الفنون في كلية التصميم في باسادينا في كاليفورنيا، حيث بدأ العمل في الإخراج بعد عودته إلى لبنان من خلال فيلم “تاكسي البلد”.

وتدور أحداث العمل حول ابن بيروت الفتى يوسف الذي حلم بأن يحقق أهدافه وأن يحظى بحياة كريمة قبل أن يشعر بالإحباط بسبب الظروف الصعب؟، وهذا ما دفعه إلى التفكير في الهجرة ثم العمل كسائق تاكسي.