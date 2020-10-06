تراند الفن: أوزان أبناء الفنانة غادة عادل حديث السوشيال ميديا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 06:34 مساءً - جمعت الفنانة المصرية غادة عادل أبناءها “عبد الله وحمزة وعزالدين” من طليقها المخرج مجدي الهواري، في صورة واحدة معها لأول مرة وذلك خلال حضورهم العرض الخاص لفيلم “الخطة العايمة” الذي استقبلته السينمات المصرية اليوم للعرض الجماهيري.

وانتشرت الصورة بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي عرّضهم للتنمر من جانب الجمهور، حيث ظهر أبناء غادة عادل بوزن زائد، كما تبين من الصور أن أبناء غادة لا يشبهونها بل تميل ملامحهم لوالدهم المخرج مجدي الهواري، وهو ما أكد عليه المتابعون أيضًا.

وطالب عدد من المتابعين غادة عادل بأن تتدخل في أمر زيادة وزن أبنائها لأنه بات ملحوظًا، حيث كانوا يظنون أن الأمر خاص بابنها “بودي” فقط الذي دائمًا ما يظهر على مواقع التواصل إلا أنه طال جميع أبنائها بعدما ظهر الثلاثي في صورة وقبلهم ابنها “محمد” الذي أطل في صورة معها قبل 5 أيام.

وحرص على حضور الفيلم الذي يقوم ببطولته الفنانين علي ربيع ومحمد عبدالرحمن وآخرين، تامر حسني وزينة وشيكو وأحمد فتحي وريم سامي والشيف علاء الشربيني ومصطفى خاطر ومحمد أسامة وكريم عفيفي وسارة درزاوي ومحمد أنور.

