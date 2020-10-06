تراند الفن: شيماء الحاج تتجاوز الخطوط الحمراء بصورة جرئية ذكرت المشاهدين بالذى مضى

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 06:34 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جريئة للفنانة شيماء الحاج ، بعد لحظات من نشرها على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث نشرت الفنانة الصورة من خلال حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مما تداولها النشطاء على نطاق واسع، بسبب شهرتها الكبيرة.

لكن تجاوزت الفنانة شيماء الحاج من خلال الصورة حرية الرأي والتعبير الأمر الذي أثار موجة جدل واسعة.

ظهرت الحاج من خلال الصورة وهي ترتدي فستان أسود قصير كاشف لصدرها و إبطها بالاضافة الى ركبتيها وما تحتها.

وفي الصورة تعمدت فعل حركات الاغراء، ومنها ظهرت وهي تفتح فمها وتنعيس عيونها وراسها مرفوع للاعلى، الامر الذي اثار غضب الجمهور .

حيث علقت الفنانة على الصورة: “المراة تعني القوة بواسطة مروان شوقي”، وهو يعتبر مصورها الخاص