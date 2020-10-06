- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 06:34 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جريئة للفنانة شيماء الحاج، بعد لحظات من نشرها على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث نشرت الفنانة الصورة من خلال حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مما تداولها النشطاء على نطاق واسع، بسبب شهرتها الكبيرة.
لكن تجاوزت الفنانة شيماء الحاج من خلال الصورة حرية الرأي والتعبير الأمر الذي أثار موجة جدل واسعة.
ظهرت الحاج من خلال الصورة وهي ترتدي فستان أسود قصير كاشف لصدرها و إبطها بالاضافة الى ركبتيها وما تحتها.
وفي الصورة تعمدت فعل حركات الاغراء، ومنها ظهرت وهي تفتح فمها وتنعيس عيونها وراسها مرفوع للاعلى، الامر الذي اثار غضب الجمهور .
حيث علقت الفنانة على الصورة: “المراة تعني القوة بواسطة مروان شوقي”، وهو يعتبر مصورها الخاص
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شيماء الحاج تتجاوز الخطوط الحمراء بصورة جرئية ذكرت المشاهدين بالذى مضى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.