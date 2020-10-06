تراند الفن: انجي خوري تنافس ميريام كلينك باستعراض مناطقها الحساسة والجمهور يختار الأجمل

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 09:31 مساءً - شاركت الفنانة الاستعراضية السورية انجي خوري متابعيها وجمهورها عبر منصة التواصل الاجتماعي انستجرام صورة جديدة من ظهروها الأخير بشعر أسود غامق وحمالة صدر لون زهري

وعلقت خوري على اطلالتها الجديدة تعليقاً أثارت في الكثير من الجدل بين المتابعين حيث قالت:

“خلينا مع بعض، مش مُهم نلاقي إسم لعلاقتنا ”



وتغزل الجمهور باطلالة خوري الجديدة بحمالة الصدر الزهرية وتسائلوا عن الشخص الذي وجهت له خوري كلماتها في التعليق كما قارنوا اطلالتها الجديدة باطلالة الاستعراضية اللبنانية ميريام كلينك الشهيرة باللون البينك الزهري وأوضحوا ان كل منهما لها ميزتها الخاصة في عالم الاغراء والمفاتن

والجدير بالذكر ان انجي اعتادت على اثارة الجدل بين متابعيها بصورها العارية والفاضحة بالبكيني المثير والصدر الكبير المكشوف واتهمها الجمهور بتعمد التعري لكسب المتابعين عبر شبكات التواصل الاجتماعي

ويشار الى ان خوري كانت قد اتهمت من قبل قمر اللبنانية بالاصابة بمرض الايدز نتيجة علاقاتها الجتسية الغير مشروعة المتعددة مما اضطر خوري للخروج في بث مياشر مع تحليل طبي نفت من خلاله ادعاءات قمر التي اتهمت زميلتها شيراز في أكثر من مناسبة بخضوعها لعمليات تحول جنسي من شاب الى فتاة

