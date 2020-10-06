تراند الفن: نوال الزغبي تتخطى الحدود الحمراء وتكشف عن فخذيها في شوارع بيروت

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 09:31 مساءً - كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن جزء واسع من أفخاذها العارية باطلالتها الصباحية اليوم من خلال صورة شاركتها مع الجمهور عبر حسابها الرسمي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو انستجرام

وعلقت نوال على الصورة وقالت” صباح الخير ” باللغة الفرنسية المشهورة بين اللبنانيين

وظهر الزغبي باطلالتها الجديدة بفستان أبيض قصير فوق الركبة بمسافة معينة مع بلوز بيضاء مزركشة بساتان فضي اللون ونظارات شمسية سوداء وحذاء مفتوح في قدمها

وانهالت التعليقات من الجمهور الذي اقسم الى قسمين حيث أثنى القسم الأول على اطلالة نوال ورشاقة قوامها بينما هاجمها القسم الثاني بسبب اطلالتها المكشوفة وجرأتها في كشف مفاتنها على العلن في شوارع العاصمة بيروت

والجدير بالذكر ان نوال كانت قد تعرضت لانتقادات شديدة بسبب صورة ظهرة فيها آثار برنامج تعديل الصور الفوتوشوب واضحة وجلية برأس غير متناسق مع القوام

ويشار الى ان آخر أعمال الزغبي كان البومها الأخير بالاشتراك مع روتانا وحمل اسم كده باي وتضمن العديد من الأغاني ومنها مش خايفة، اللي براسي عملتو، محاي، أيام صعبة، جوة قلبه، ميه وجع، الجمال لي ناسه، اه يا سيدي، صبح صبح، كده باي