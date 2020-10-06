

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 10:30 مساءً - نشرت فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 10:30 مساءً - نشرت سما المصري ، صورة لها من البانيو بجانب صورة كان الفنان أحمد فهمي نشرها لنفسه وهو فى البانيو ايضا . وعلقت سما ، على الصور : ايه يا حماده ؟؟هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي.هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب .. وتابعت “انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: سما المصرى واحمد فهمى عاريان فى البانيو والجمهور انتى فين يا هنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.