نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الثلاجة العالمية على مستلزمات المنزل وأقوى التخفيضات على الأجهزة المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشمل عروض الثلاجة العالمية كل ما يحتاجه المنزل من منتجات سواء كانت مستلزمات النظافة أو مستلزمات للمنزل، أجهزة كهربائية ومنزلية، منتجات العناية الشخصية، وأيضًا المنتجات الغذائية، فتتوافر هذه المنتجات بخصومات هائلة، وطوال فترة محددة وهى التي تبدأ إعتبارًا من يوم 14 صفر 1442هـ وتستمر حتى 28 صفر، أي يُمكنكم الإستفادة من العروض المُقدمة من الثلاجة العالمية لمدة أسبوعين كاملين.

أجدد عروض الثلاجة العالمية

نستعرض لكم في النقاط التالية عروض على الأجهزة المنزلية بماركات ذات جودة عالية، مستلزمات المطبخ، النظافة، وأيضًا مجموعة من مستلزمات المنزل، وذلك طوال الأيام الموجودة بين يوم 1 أكتوبر 2020 و15 أكتوبر.

عروض الثلاجة العالمية على مستلزمات المنزل

ولاعة غاز من لامبرت بسعر 8.95 ريال سعودي بدلًا من 14.95 ريال سعودي.

مقص متعدد الإستخدامات للمطبخ من لامبرت، بسعر 6.95 ريال سعودي بدلًا من 10.95 ريال سعودي.

كرسي خامة بلاستيك مناسب للرحلات من كوزمو، بسعر 19.95 ريال سعودي بدلًا من 20.95 ريال سعودي.

كرسي كبير بسعر 14.95 ريال سعودي بدلًا من 19.95 ريال سعودي.

أكواب خامة بلاستيك من بلاسكو، عرض 50 قطعة، فقط بسعر 1.25 ريال سعودي.

أقوى عروض مستلزمات النظافة وخصومات هائلة على أسعارها

مسحوق غسيل للملابس من برسيل، وزن 3 كيلو، بسعر 19.95 ريال سعودي.

مسحوق غسيل للملابس من موبي، وزن 20 كيلو، بسعر 86.95 ريال سعودي.

مسحوق غسيل للملابس من داك، وزن 19 كيلو، بسعر 105 ريال سعودي.

مسحوق غسيل للملابس من وفير، وزن 10 كيلو، بسعر 33.95 ريال سعودي.

سائل مطهر من داك، 4 لتر ونصف، بسعر 21.95 ريال سعودي.

عرض مطهر ومنظف موبي 3 لتر، بالإضافة إلى مطهر 400 مل تحصل عليه مجانًا عند شراؤك للمنظف، وذلك بسعر 12.50 ريال سعودي.

مبيض للملابس من برايتكس، 3.78 لتر، بسعر 4.50 ريال سعودي.

جل صابون غسيل سائل من ماسا، 2 لتر، بسعر 8.50 ريال سعودي.

برسيل شامبو عباية، 3 لتر، بالإضافة إلى عبوة مجانية 900 مل، فقط بسعر 41.95 ريال سعودي.

عروض الأجهزة المنزلية بالثلاجة العالمية

مطحنة بن من كولين، 200 وات، بسعر 39.95 ريال سعودي بدلًا من 54.71 ريال سعودي.

خلاط 3×1 من كليك اون بسعر 59.95 ريال سعودي بدلًا من 110.95 ريال سعودي.

قطاعة خضروات كهربائية من كولين، 300 وات، بسعر 49.90 ريال سعودي بدلًا من 59.95 ريال سعودي.

ميكروويف من كليك اون، 700 وات، بسعر 189.95 ريال سعودي بدلًا من 240.95 ريال سعودي.

فرن من كليك اون، 1500 وات، بسعر 189.95 ريال سعودي بدلًا من 270.94 ريال سعودي.

للتعرف على عروض أخرى لأسواق الثلاجة العالمية، والعروض التي تُقدمها متاجر السعودية، تابعونا للمزيد من العروض والخصومات التي تستمر لفترة محدودة أو تكون عروض أسبوعية.