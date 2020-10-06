نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الأسبوعية وهايبر بنده في السعودية مع أقوى التخفيضات للسعوديين في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية في السعودية تتميز محلات بنده السعودية بانتشار المحلات في أكثر من مكان داخل المملكة العربية السعودية، و تعمل محلات بنده إلى تقديم الكثير من العروض بشكل أسبوعي، إلى جانب العروض السنوية المقدمة، من أجل جذب المواطنين للشراء وعرض السلع بشكل جيد، لإبهار الجميع وعمل اكبر العروض على مستوى المملكة العربية السعودية، ونحن من خلال التالي سوف نقوم باستدراج كافة العروض الأسبوعية للسلع المتاحة في هايبر بنده خلال الأيام القادمة وحتي بعد يوم السادس من أكتوبر.

عروض بنده الأسبوعية على قسم اللحوم

هذه هي أهم عروض بنده الأسبوعية للحوم:

لحم صدور تركي مدخن حلواني إخوان بسعر 117.25 وبعد عروض الخصم الأسبوعية تعرض هذه السلعة بسعر 97.95.

وتقدم سلعة لحم بقري مرتديلا وفرة سادة أو بالفلفل التي تعرض بسعر 13.95 وبمناسبة العروض الأسبوعية يعرض بسعر 9.95 فقط.

ولحم بقري مرتديلا أمريكانا يعرض الكيلو من قبل بسعر 22.95 والآن تعرض بسعر 38.25 ريال سعودي فقط.

عروض بنده الأسبوعية للمخبوزات

من خلال التالي نقدم لكم عروض بنده الأسبوعية المخبوزات:

كرواسون فرتسي طازج بالجبنة عدد 5كرواسون بوزن 90 جرام، تعرض من قبل بسعر 18.75 ريال، والآن تعرض بسعر 15.95 ريال سعودي بعد العروض الأسبوعية.

3خبز كايزر بالسمسم بوزن 56 جرام، وتعرض من قبل بسعر 3.95 ريال، والآن في العروض الأسبوعية تعرض بسعر 2.95 ريال سعودي فقط.

بسكويت مدور مصري يعرض من قبل بسعر 22.75 ريال للكيلو، والآن يعرض بسعر 18.95 ريال خلال العروض الأسبوعية.

6خبز بريوش صغير يعرض من قبل 5.95 ريال سعودي لوزن 27 جرام، ويعرض الآن بسعر 3.95 في العروض الأسبوعية.

خبز كيزر بالحبوب عدد 3 بوزن 58 جرام يعرض من قبل بسعر 4.95 ريال، والآن أثناء العروض الأسبوعية يعرض بسعر 2.95 ريال فقط.

عروض بنده الأسبوعية للحلويات

نقدم لكم عروض بنده الأسبوعية للحلويات كالتالي:

علبة بقلاوة مشكل كانت تعرض بسعر 52.25 ريال سعودي، والآن خلال أيام العروض الأسبوعية تعرض بسعر 43.95 ريال فقط.

كيك بكريمة الشيكولاتة كانت تعرض من قبل بسعر 7.95 ريال سعودي، والآن تعرض بسعر 6.50 ريال سعودي فقط خلال عروض بنده الأسبوعية.

كيكة بكريمة الكراميل حجم 20 سم، كانت تعرض من قبل بسعر 39.95 ريال سعودي، والآن تعرض بسعر 30.95 ريال سعودي فقط أثناء العروض الأسبوعية.