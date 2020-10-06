نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق العثيم على الأجهزة المنزلية بأرخص الأسعار وأفضل العروض في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم يبحث الكثير من الأشخاص عن أفضل المحلات التي يمكن من خلالها الحصول على أفضل العروض لشراء الأجهزة الكهربائية المنزلية، وكذلك الأجهزة الإلكترونية، وخاصة المقبلين على الزواج، ولكن كما تعودنا من قبل علي وجود عروض العثيم داخل جميع الفروع، وأنها تقدم الكثير والكثير من العروض من أجل جذب الأشخاص، ونحن من خلال هذا المقال وعبر موقعنا المتميز، وأننا دائماً الأوائل في تقديم كل جديد ومفيد سوف نتحدث عن أفضل عروض العثيم على الأجهزة الإلكترونية المختلفة، وكذلك الأجهزة الكهربائية بأقل الأسعار، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة بداية من يوم السادس من أكتوبر وأيضا تستطيع معرفة عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية. عروض أسواق العثيم نقدم من خلال التالي أهم عروض العثيم على الهواتف، حيث يقدم هاتف نوكيا 105 بشريحتين بسعر 69 ريال سعودي بعد الخصم.

هاتف سامسونج اي 64 جيجا 21 اس بسعر 795 ريال سعودي، بعد الخصم.

هاتف هواوي 128 جيجا واي 8 بي، بسعر 795 ريال سعودي بعد الخصم.

هاتف هون 9اكس 128 بسعر 939 ريال سعودي بعد الخصم. عروض العثيم على أجهزة المطبخ عروض العثيم تقدم أفضل الأجهزة للمطبخ، حيث تقدم منقل شواء وسط بسعر 32.95 ريال سعودي بعد الخصم.

وترمس رتبوتكت بسعر 49 ريال سعودي سعة واحد لتر بعد الخصم.

ترمس تيستي شيف سعة واحد لتر بسعر 34 ريال سعودي بعد الخصم.

ممسحة فليدا برومست موب بسعر 69 ريال سعودي بعد الخصم.

خلاط اي تي سي مع مطحنة بسعر 79 ريال سعودي بعد الخصم.

عصارة حمضيات كولين بسعر 60 ريال سعودي بقوة 4 وات بعد الخصم.

غلاية ماء كوولين زجاج بسعر 69 ريال سعودي لسعة 1.7 لتر بعد الخصم. عروض العثيم على الشاشات كالتالي أفضل عروض العثيم على الشاشات، حيث يتم عرض شاشة ميكروديجيت ال اي دي 55 بوصة بسعر 1199 ريال سعودي بعد الخصم.

شاشة أور ال اي دي سمارت 58 بوصة بسعر 1299 ريال سعودي بعد الخصم.

وشاشة اور ال دي سمارت 50 بوصة بسعر 899 ريال سعودي بعد الخصم.

شاشة اور ال دي سمارت 65 بوصة بسعر 1599 ريال سعودي بعد الخصم.

شاشة جيباس ال اي دي بوصة بسعر 369 ريال سعودي بعد الخصم.

شاشة توشيبا ال اي دي 32 بوصة بسعر 499 ريال سعودي بعد الخصم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض أسواق العثيم على الأجهزة المنزلية بأرخص الأسعار وأفضل العروض في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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