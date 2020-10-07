تراند الفن: صافيناز ترتدي فستان زفاف فاضح وتوجه رسالة عن زوجها

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 12:28 صباحاً - قامت الفنانة الإستعراضية الروسية صافيناز، بنشر صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير”إنستجرام”، وظهرت في الصورة مرتدية فستان زفاف أبيض.

وعلقت “صافيناز” علي الصورة وكتبت: “شفتوني وأنا عروسة” في رسالة قصيرة لجمهورها وهي تغازلهم، وظهرت بمكياج صارخ مرتدية عقد إلماسي لامع ومميز، وتصفيف الشعر علي منسدل، وظهرت في ديكور عروسة.

وأثار ذلك الفضول لدي جمهورها عن طبيعية هذه الصورة إذا كانت من ضمن أحداث عمل فني قريب أو فيديو كليب، أو جلسة تصوير لإحدي مصممين الأزياء بفستان جديد.

جديدر بالذكر أن الفنانة “صافيناز” من أصل روسي وبالتحديد من أرمنيا، ودخلت الوسط الفني كراقصة شرقية ثم اتجهت للعمل كممثلة ببعض الأفلام السينمائية المصرية.

حيث شاركت في كلاً من الأفلام التالية “سالم أبو أخته، القشاش، أمان يا صاحبي، أنت حبيبي وبس، عنتير وبيسه، عيال حريفه، عمر وسلري، البرنسيسية”.

كما شاركت في المسلسل التليفزوني ” أبو البنات” هو مسلسل دراما تليفزيوني مصري، دارت أحداثه بشكل كوميدي، من تأليف رؤوف عبدالعزيز ط، ومن إخراج أحمد عبدالفتاح، من بطولة مصطفي شعبان، لقاء الخميسي، علا غانم، إدوارد، صافيناز، رجاء الجداوي، صلاح عبدالله، كما تم عرض هذا المسلسل في عام (2016).