نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان تحطيم الأسعار لشهر أكتوبر هايبر بنده يصل ل 70% تسوق الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة مهرجان شهر أكتوبر في العثيم عروض خاصة جدًا ما زال يقدمها لكم العثيم ماركت وسوف نعرض اليوم لكم عدد متنوع من المنتجات والعروض المختلفة والتي يواصل تقديمها لكم بأقل سعر، وتبدأ العروض فى الخميس 1-أكتوبر-2020م وتنتهى العروض فى الثلاثاء 6-أكتوبر-2020

عروض هايبر بنده

سكر الأسرة ناعم\خشن 10 كجم 25 ريال، وجبن البقرة الضاحكة مثلث 40×8 حبة×120 جم 118 ريال، وقهوة هرار باشنفر 5 كجم 151 ريال. أرز الوليمة مزة 4×10 كجم السعر 281 ريال، وأرز المفخرة مزة بسمتي ذهبي 4×10 كجم 199 ريال، أرز تلدا بسمتي 4×5 كجم 169 ريال. كيك يمامة غندور فانيلا 10 × (12+2مجانا) 45 ريال، وعسل لانجنيز نحل طبيعي 320 ريال. صدور دجاج الكبير 5×2 كجم 121 ريال، وتونة الخير خفيف متماسكة 48 قطعة 203 ريال، وتونة المراعي الخضراء خفيف 48 قطعة 167 ريال، وزيت زيتون الوزير زجاج 12 قطعة ريال، وحليب أنكور بودرة 6 ×2250 جم 279 ريال. مكرونة وفرة سباغيتي 43×400 جم 36 ريال، وشاي ليبتون كيس 24×150 حبة 460 ريال، وكريم كاراميل جرينز فانيليا 144×70 جم 330 ريال، وشبيهة قشطة حليب قولدن 84×170 جم 85 ريال.

عروض منتجات التنظيف المنزلية من هايبر بنده

معطر ملابس كمفورت ازرق 4×4 لتر 94 ريال، ومطهر داك بخور 6×3 لتر 103 ريال، وصابون كامي فنتاج 48 قطعة 97 ريال، ومناديل وجه فاين 36×86 حبة 79 ريال.

وكما نحن تعودنا من العثيم تحطيم الأسعار فقد قامت بعمل تخفيضات هائلة على كافة المنتجات الموجودة وذلك بمناسبة أنتهاء العام وكذلك دخول الفصل الدراسي الجديد لهذا العام.