نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان التخفيضات بالسعودية من الصندوق الأسود على جميع الأجهزة المنزلية خصم 60% من 1 اكتوبر إلى يوم 21 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مهرجان التخفيضات بالسعودية من الصندوق الأسود بالسعودية: المهرجان التخفيضي والعروض بالصندوق الأسود تصل إلى 60% خصومات على الأجهزة المنزلية، وبدأ المهرجان من يوم 1 اكتوبر ومستمر حتى يوم الحادي والعشرين 21 من اكتوبر لسنة 2020، ويقدم الصندوق الأسود تخفيضات هائلة على جميع الأجهزة من تكييفات وشاشات، وثلاجات وبوتاجازات، ويمكن للعميل التسوق من خلال المعرض بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، أو التسوق أون لاين عبر المتجر الإلكتروني للصندوق الأسود، والخصومات في مهرجان التخفيض السنوية تبدأ من 10% خصومات حتى 60%.

مهرجان التخفيضات السنوي بالسعودية من الصندوق الأسود على الأجهزة المنزلية والشاشات اكتوبر 2020

مهرجان التخفيض من الصندوق الأسود، يقدم تخفيض على بعض شاشات سمارت من 10% إلى 60%، وكذلك خصومات على قدر الضغط والقلي بالمملكة العربية السعودية.

عروض وتخفيضات الصندوق الأسود على أفران الغاز والبوتاجازات وشاشات سمارت سوني والغسالات تصل إلى 60%

وكذلك العرض في الصندوق الأسود يشمل البوتاجازات وأفران الغاز، وكذلك الغسالات، وشاشات سمارت سوني،تصل الخصومات من 10% إلى نسبة خصم 60%.

مهرجان التخفيضات السنوي من الصندوق الأسود على الأجهزة المنزلية والثلاجات 2020

تشمل عروض تخفيضات الصندوق الأسود السنوي الثلاجات المنزلية، وكذلك التكييفات والشاشات، بنسبة خصم تصل من 10% إلى 60%.