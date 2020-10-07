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مهرجان التخفيضات بالسعودية من الصندوق الأسود على جميع الأجهزة المنزلية خصم 60% من 1 اكتوبر إلى يوم 21

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محمد 0 تبليغ

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان التخفيضات بالسعودية من الصندوق الأسود على جميع الأجهزة المنزلية خصم 60% من 1 اكتوبر إلى يوم 21 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مهرجان التخفيضات بالسعودية من الصندوق الأسود بالسعودية: المهرجان التخفيضي والعروض بالصندوق الأسود تصل إلى 60% خصومات على الأجهزة المنزلية، وبدأ المهرجان من يوم 1 اكتوبر ومستمر حتى يوم الحادي والعشرين 21 من اكتوبر لسنة 2020، ويقدم الصندوق الأسود تخفيضات هائلة على جميع الأجهزة من تكييفات وشاشات، وثلاجات وبوتاجازات، ويمكن للعميل التسوق من خلال المعرض بمدينة الرياض بالمملكة العربية ، أو التسوق أون لاين عبر المتجر الإلكتروني للصندوق الأسود، والخصومات في مهرجان التخفيض السنوية تبدأ من 10% خصومات حتى 60%.

مهرجان التخفيضات السنوي بالسعودية من الصندوق الأسود على الأجهزة المنزلية والشاشات اكتوبر 2020

مهرجان التخفيض من الصندوق الأسود، يقدم تخفيض على بعض شاشات سمارت من 10% إلى 60%، وكذلك خصومات على قدر الضغط والقلي بالمملكة العربية السعودية.

مهرجان تخفيضات الصندوق الأسود على الشاشات من أول اكتوبر إلى 21 اكتوبر 2020
مهرجان تخفيضات الصندوق الأسود على الشاشات من أول اكتوبر إلى 21 اكتوبر 2020
مهرجان تخفيضات الصندوق الأسود على الشاشات من أول اكتوبر إلى 21 اكتوبر 2020
مهرجان تخفيضات الصندوق الأسود على قدر الضغط من أول اكتوبر إلى 21 اكتوبر 2020
مهرجان تخفيضات الصندوق الأسود على قدر القلي من أول اكتوبر إلى 21 اكتوبر 2020

عروض وتخفيضات الصندوق الأسود على أفران الغاز والبوتاجازات وشاشات سمارت سوني والغسالات تصل إلى 60%

وكذلك العرض في الصندوق الأسود يشمل البوتاجازات وأفران الغاز، وكذلك الغسالات، وشاشات سمارت سوني،تصل الخصومات من 10% إلى نسبة خصم 60%.

مهرجان تخفيضات الصندوق الأسود على شاشات سمارت سوني من أول اكتوبر إلى 21 اكتوبر 2020
مهرجان تخفيضات الصندوق الأسود على الشاشات سمارت من أول اكتوبر إلى 21 اكتوبر 2020
مهرجان تخفيضات الصندوق الأسود على فرن الغاز من أول اكتوبر إلى 21 اكتوبر 2020
مهرجان تخفيضات الصندوق الأسود على فرن الغاز من أول اكتوبر إلى 21 اكتوبر 2020
مهرجان تخفيضات الصندوق الأسود على الغسالات من أول اكتوبر إلى 21 اكتوبر 2020
مهرجان تخفيضات الصندوق الأسود على الغسالات الاتوماتيك من أول اكتوبر إلى 21 اكتوبر 2020
مهرجان تخفيضات الصندوق الأسود على غسالات اوتوماتيك علوية من أول اكتوبر إلى 21 اكتوبر 2020

مهرجان التخفيضات السنوي من الصندوق الأسود على الأجهزة المنزلية والثلاجات 2020

تشمل عروض تخفيضات الصندوق الأسود السنوي الثلاجات المنزلية، وكذلك التكييفات والشاشات، بنسبة خصم تصل من 10% إلى 60%.

مهرجان تخفيضات الصندوق الأسود على الثلاجات من أول اكتوبر إلى 21 اكتوبر 2020
مهرجان تخفيضات الصندوق الأسود على الشاشات من أول اكتوبر إلى 21 اكتوبر 2020
مهرجان تخفيضات الصندوق الأسود على الشاشات من أول اكتوبر إلى 21 اكتوبر 2020
مهرجان تخفيضات الصندوق الأسود على الثلاجات من أول اكتوبر إلى 21 اكتوبر 2020
مهرجان تخفيضات الصندوق الأسود على التكييفات من أول اكتوبر إلى 21 اكتوبر 2020
مهرجان تخفيضات الصندوق الأسود على التكييفات من أول اكتوبر إلى 21 اكتوبر 2020
مهرجان تخفيضات الصندوق الأسود على تكييفات الشباك من أول اكتوبر إلى 21 اكتوبر 2020
مهرجان تخفيضات الصندوق الأسود على التكييفات من أول اكتوبر إلى 21 اكتوبر 2020
مهرجان تخفيضات الصندوق الأسود على تكييف سامسونج من أول اكتوبر إلى 21 اكتوبر 2020
مهرجان تخفيضات الصندوق الأسود على غسالة اتوماتيك من أول اكتوبر إلى 21 اكتوبر 2020
مهرجان تخفيضات الصندوق الأسود على ثلاجة بابين من أول اكتوبر إلى 21 اكتوبر 2020
مهرجان تخفيضات الصندوق الأسود على ثلاجة بابين من أول اكتوبر إلى 21 اكتوبر 2020
مهرجان تخفيضات الصندوق الأسود على ثلاجة 4 أبواب من أول اكتوبر إلى 21 اكتوبر 2020
مهرجان تخفيضات الصندوق الأسود على برادة مياه من أول اكتوبر إلى 21 اكتوبر 2020
مهرجان تخفيضات الصندوق الأسود على كوفي ميكر من أول اكتوبر إلى 21 اكتوبر 2020
مهرجان تخفيضات الصندوق الأسود على مكنسة غسيل سجاد من أول اكتوبر إلى 21 اكتوبر 2020
مهرجان تخفيضات الصندوق الأسود على قدر قلي من أول اكتوبر إلى 21 اكتوبر 2020
مهرجان تخفيضات الصندوق الأسود على جميع الأجهزة من أول اكتوبر إلى 21 اكتوبر 2020
مهرجان تخفيضات الصندوق الأسود على قدر قلي من أول اكتوبر إلى 21 اكتوبر 2020
مهرجان تخفيضات الصندوق الأسود على التكييفات من أول اكتوبر إلى 21 اكتوبر 2020
مهرجان تخفيضات الصندوق الأسود على التكييفات من أول اكتوبر إلى 21 اكتوبر 2020
مهرجان تخفيضات الصندوق الأسود على مفرمة اللحم من أول اكتوبر إلى 21 اكتوبر 2020
مهرجان تخفيضات الصندوق الأسود على عجان ومحضر طعام من أول اكتوبر إلى 21 اكتوبر 2020
مهرجان تخفيضات الصندوق الأسود على مفرمة اللحم من أول اكتوبر إلى 21 اكتوبر 2020
مهرجان تخفيضات الصندوق الأسود على الشاشات من أول اكتوبر إلى 21 اكتوبر 2020.

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