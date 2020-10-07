عروض بنده السعودية الموفرة وأجدد العروض الأسبوعية بتخفيضات كبيرة فقط لفترة محدودة

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عمر شويل - جدة نستعرض لكم أفضل عروض بنده السعودية الموفرة، فيُقدم هايبر ماركت بنده السعودية مهرجانات خصومات وعروض شيقة أسبوعيًا، وتكون هذه العروض على جميع المنتجات بدءًا من المنتجات الغذائية الطازجة، مستلزمات المنزل، منتجات العناية الشخصية، وصولًا إلى الأجهزة والإلكترونيات، وأقوى العروض على الجوالات، وكل ذلك يُمكن الحصول عليه بأسعار رائعة فقط في العروض الأسبوعية لهايبر بنده السعودية، والتي تمتد من يوم الأربعاء 7 أكتوبر حتى يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، وهو ما يوافق يوم 20 صفر حتى 26 صفر من الشهر الهجري لعام 1442هـ.

عروض بنده السعودية الموفرة

تشمل عروض بنده السعودية الموفرة أفضل الجوالات وأحدث الإصدارات بأسعار مذهلة، بالإضافة إلى الأجهزة والإلكترونيات، وشاشات التلفزيون بأحجام وماركات مختلفة، لتلائم متطلبات كل فرد، تابعونا لمعرفة أقوى عروض هايبر بنده.

عروض بنده السعودية الأسبوعية على الجوالات

جوال Htc ديساير 12S، مزود بمكان لشريحتين، وأيضًا خاصية 4G، بسعر 399 ريال سعودي بدلًا من 769 ريال سعودي.

جوال سامسونج A71، مزود بمكان يكفي شريحتين، بالإضافة إلى خاصية 4G، بسعر 1399 ريال سعودي بدلًا من 1759 ريال سعودي.

جوال سامسونج A01، يقبل تشغيل شريحتين، ومزود بخاصية 4G، بسعر 399 ريال سعودي بدلًا من 449 ريال سعودي.

جوال اونور 8A، مزود بمكان لشريحتين، وأيضًا خاصية 4G، بسعر 439 ريال سعودي بدلًا من 459 ريال سعودي.

جوال هواوي Y7 برايم 2019، مزود بمكان لشريحتين، ومزود بخاصية 4G، بسعر 479 ريال سعودي بدلًا من 739 ريال سعودي.

جوال هواوي P30 لايت، مزود بمكان لشريحتين وأيضًا خاصية 4G، بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 1209 ريال سعودي.

عروض الإلكترونيات في هايبر بنده

كابل مايكرو سريع من جولف دايموند بسعر 10 ريال سعودي بدلًا من 25 ريال سعودي.

شاحن متنقل 5000 أمبير من ماك، بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 39 ريال سعودي.

ماوس لاسلكي من إكسل بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 35 ريال سعودي.

كابل طابعة من إكسل، 5 متر، بسعر 10 ريال سعودي بدلًا من 20 ريال سعودي.

سماعات من جيباس بسعر 125 ريال سعودي بدلًا من 186 ريال سعودي.

عروض شاشات التلفزيون في بنده السعودية

شاشة تلفزيون 32 بوصة من تي سي إل، بسعر 449 ريال سعودي بدلًا من 657 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون 50 بوصة من إمبكس جلوريا، بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1204 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون 50 بوصة من توشيبا، بسعر 1599 ريال سعودي بدلًا من 1899 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون 55 بوصة من سكاي ورث، بسعر 1479 ريال سعودي بدلًا من 1971 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون 65 بوصة من إمبكس جلوريا، بسعر 1699 ريال سعودي بدلًا من 2409 ريال سعودي.

لمعرفة عروض أكثر عن هايبر بنده السعودية تابعونا أول بأول، وأيضًا للتعرف على أفضل العروض المضاعفة، العروض الأسبوعية، بالإضافة إلى أقوى العروض التي تتواجد لفترات محدودة في متاجر السعودية.