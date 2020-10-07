نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده هايبر الأسبوعية المملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة بنده هايبر بالمملكة السعودية عن العروض والتخفيضات الجديدة الأسبوعية التي تقدمها على جميع السلع الخاصة بها، سوف يبدأ هذا العرض من 7/10/2020 إلى 13/10/2020، تعرف من خلال هذا المقال على عروض بنده هايبر الأسبوعية .

عروض بنده هايبر الأسبوعية المملكة السعودية

جمعنا لكم مجموعة من أهم العروض والتخفيضات التي تقدمها شركة بنده هايبر لهذا الأسبوع، والتي تشمل السلع الغذائية الضرورية التي يحتاج لها كل مواطن، والتي يمكن الحصول عليها من خلال جميع الفروع بالمملكة.

أهم عروض بنده هايبر الأسبوعية على اللحوم

تقدم لحم مفروم بقري منخفض الدسم سعر الكيلو 33.95 ريال بدلاً من 48.95 ريال، كما يمكنك شراء كيلو لحم بقري نسبة الدهون قليلة قطع بسعر 34.95 بدلاً من 49.95، اسكالوب لحم بقري سعر الكيلو 44.95 ريال بدلاً من 59.95 ريال، سجق لحم بقري سعر الكيلو 34.95 بدلاً من 42.95 ريال، يمكنك شراء كيلو برجر لحم بقري بسعر 36.95 بدلاً من 44.95، لحم بقري مرتديلا ماركة حلواني أخواني بالزيتون أو بالفلفل حسب الرغبة سعر الكيلو 28.95 بدلاً من 45.95.

عروض منتجات العناية الشخصية

زجاجة شامبو Sunsilk وزن 400 ملي + بلسم هدية وزن 350 ملي بسعر 18.50 ريال فقط، معجون لتنظيف الاسنان مصنوع من مواد طبيعية وزن 75 مل Colgate بسعر 16.95 بدلاً من 33.95، منظف سائل لتنظيف وتطهير اليد من الجرثيم وزن 200 مل بسعر 16.95، حفاضات أطفال من بامبرز أكبر عبوة بسعر 69.95 ريال، شامبو مع بلسم للعناية بالشعر من هيد آند شولدرز وزن 600 مل بسعر 32.95 ريال بدلاً من 65.90 ريال.

تخفيضات وعروض السلع الغذائية

يمكنك شراء أرز وزن خمسة كيلو من ابو كاس بسعر 31.95 ريال بدلاً من 42.75 ريال، حلاوة طحينية محشية مكسرات من حلوانى سعر الكيلو 24.95 بدلاً من 31.50، سكر وزن 2 كيلو من الأسرة بسعر 10.95 ريال بدلاً من 19.90 ريال، عبوة قهوة وزن 250 مل من ستاربكس بسعر 9.95 ريال بدلاً من 13.95 ريال، زجاجة زيت للقلي عباد الشمس وزن لتر ونصف بسعر 9.50 ريال بدلاً من 13.25، زيتون أخضر باللوز والثوم والبرتقال والجزر سعر الكيلو 37.95 بدلاً من 49.25، زيتون أسود سعر الكيلو 22.95 ريال بدلاً من 34.75 ريال، جبنة موزاريلا من Forsana سعر الكيلو 24.95 بدلاً من 41.50، كيلو جبن Double Cream بسعر 13.95 بدلاً من 21.95، حليب بودرة وزن 2 كيلو ونصف من المراعي بسعر 48.95 بدلاً من 78.95، لبنة تركي من السنبلة بسعر 17.95 بدلاً من 29.95 ريال.