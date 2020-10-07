نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق العثيم الترويجية بأرخص الأسعار وأفضل العروض في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم تمثل عروض العثيم إقبال كبير مع ازدحام شديد في جميع فروع العثيم، سواء كان في مدينة خميس أو ابها أو جدة وحفر الباطن أو في مدينة الدمام أو القصيم أو مدينة الجبيل وغيرها من الفروع الأخرى المنتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودية، ولا يمكن لأي شخص أن يستوعب هذا الكم الهائل من عروض العثيم التي لاقت إقبال كبير من المواطنين داخل المملكة، ونحن اليوم سوف نلقي الحديث على أقوى عروض العثيم المذهلة، والتي سوف تبدأ اليوم السابع من شهر أكتوبر الحالي وحتى يوم الثالث عشر من أكتوبر لعام 2020.

عروض أسواق العثيم

تقدم عروض العثيم أقوى وأوفر عرض ممكن لتوفير الراحة والنعمة في نفس الوقت، حيث تقدم حفاضات الأطفال بامبرز أصغر مقاس للأطفال الرضع بسعر 126 ريال سعودي بدلاً من 232 ريال.

وبالنسبة لمقاس خمسة للأطفال بامبرز عدد 56 حفاض، بسعر 68. 95 بدلاً من 82.75 ريال سعودي.

ومقاس خمسة للأطفال بامبرز عدد 58 حفاض، بسعر 69.95 ريال سعودي بدلاً من 87.25 ريال سعودي.

وبالنسبة لمقاس 6 للأطفال بامبرز عدد 36 حفاض، بسعر 55.95 ريال بدلاً من 73.25 ريال سعودي.

وبالنسبة لحفاضات بيبي جوي كلوت عدد 66 حفاض بسعر 79.95 ريال سعودي بدلاً من 85.50 ريال سعودي.

و حفاضات بيبي جوي كلوت مقاس 4 أو بيبي جوي مضغوطة مقاس 5 عدد 52 حفاض بسعر 65.95 ريال سعودي بدلاً من 70.75 ريال سعودي.

و حفاضات بيبي جوي المضغوط مقاس 5 عدد 40 حفاض بسعر 52.95 ريال سعودي بدلاً من 57 ريال سعودي.

عروض العثيم منتجات الألبان

يقدم عروض العثيم أقوى العروض على منتجات الألبان، التي لا تحدث إلا في فروع العثيم فقط، حيث يقدم حليب المراعي مجفف كامل الدسم بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من 62.95 ريال سعودي.

وجبنة مثلثات المراعي عدد 32 قطعة بسعر 8.50 بدلاً من 11.50 ريال سعودي.

معلبات حليب المراعي عدد 10 علب وعلبتين هدية بسعر 40.50 بدلاً من 42.75 ريال سعودي.

أربع علب جبنة مثلثات البقرة الضاحكة عدد 8 قطع بسعر 12.50 ريال سعودي بدلاً من 16.60 ريال سعودي.

و2كيلو جبنة الوادي قريش بسعر كيلو واحد 27.50 ريال سعودي.

شبيهة جبنة فيتا المصرية، 2كيلو بسعر كيلو 21.80 ريال سعودي.