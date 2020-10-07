انت الان تتابع تفاصيل خبر قبل موسم الشتاء..مشروب سحري لرفع المناعة ومقاومة نزلات البرد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يبحث الكثير من الناس عن الوصفات الطبيعية التي تقاوم نزلات البرد وتقوم بزيادة المناعة خاصة قبل بدء موسم الشتاء الذي يكثر فيه الفيروسات، وسنوضح في هذا المقال أحد أهم المشروبات التي لها خصائص طبية قوية تعمل على مقاومة نزلات البرد وترفع مناعة الجسم.

أفضل طرق رفع المناعة ومقاومة نزلات البرد

قام موقع “برايت سايد” بنشر أهم فوائد ماء الثوم لصحة الجسم، حيث أوضح أن ماء الثوم يحتوي على مركبات لها خصائص طبية ناتجة عن مركبات الكبريت التي تتكون عندما يتم تقطيع الثوم أو سحقه أو حتى مضغه، والتي تقوم برفع مناعة الجسم وبالتالي مقاومة نزلات البرد.

يعد الثوم المغلي أحد المركبات التي تعمل على رفع المناعة، نظراً لكونه غني بمركبات الأليسين بالإضافة إلى أنه غني بفيتامين ج، وفيتامين ب 6والمنجنيز التي تساهم في تقوية مناعة الجسم، كما أن الثوم يقوم بمقاومة نزلات البرد، حيث يحتوي على مكملات غذائية تعزز وظيفة الجهاز المناعي، وبالتالي تقلل من شدة الأمراض الشائعة في موسم الشتاء مثل الإنفلونزا ونزلات البرد.

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يقوم ماء الثوم بخفض ضغط الدم، بالإضافة إلى التقليل من عرضة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النبات القلبية والسكتات الدماغية التي تمثل اكبر مسببات الوفاة في العالم، وبعيداً عن فائدته الصحية يقوم الثوم بمحاربة الشيخوخة، وذلك لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة.