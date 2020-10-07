تراند الفن: هند القحطاني تستفز السعوديين بإظهار اجزاء عارية من جسدها

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 04:53 مساءً - واصلت الناشطة السعودية هند القحطاني، المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، إثارة الجدل حولها، بنشر فيديوهات مستفزة للسعوديين بشكل خاص، من خلال استعراض مفاتنها وإظهار اجزاء عارية من جسدها.

وهذه المرة ظهرت هند القحطاني مرتديةً فستاناً جريئاً كشف عن صدرها بشكل كبير، أشار إليه المتابعين بأنه مبالغ به.

وقالت القحطاني في الفيديو:”أكثر تعليق أسمعه من النساء خاصة المنفصلات كوني أنا أم لأربعة أطفال ومتحملة كامل مسؤوليتهم لوحدي بدون معاونة معين أو مساعدة أي أحد، فكثير يقولون يا هند استمدينا القوة منك ويقولون علمتينا الصبر، وكيف نتحمل أطفالنا ونحتويهم بدون مساعدة أحد، علمتينا القوة”.

وأضافت:”أنا ما جا هالشي في بالي، لأنه لا فضل ولا منة، حبي لأطفالي حب لا مشروط، مثل أغلب الأمهات، هاذول فلذات أكبادي”.

وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير، إذ هاجموها بسبب جرءتها الزائدة ، مطالبين بوضع حد لها، فيما إنتقدها البعض الآخر لإستخدامها جسدها من أجل الترويج لنفسها.