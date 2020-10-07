تراند الفن: شاكوش : نجحت في أغنية “بنت الجيران” وفشلت في خطبتها ونفسي أتجوز

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 05:52 مساءً - بالرغم أنه تصر الترند بأغنية بنت الجيران، إلا أنه فشل في إتمام زواجه منها، بعد فشل خطوبته مع بنت الجيران .

وكان المطرب الشعبي حسن شاكوش قد تحدث لأول مرة عن فسخ خطبته، وعن زواج صديقه حمو بيكا.

وأضاف حسن شاكوش خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي، في حديثه عن أغنيته بنت الجيران إنها احتلت الترند لفترة طويلة جدا من الوقت، وأنه تعرض لانتقادات خلال غنائه في فرح حمو بيكا، قائلا : “كنت رقم 1 في الترند، وفي الفرح قالولي هو أنت جاي ترند بردو، مع إني رحت غنيت ومشيت على طول”.

كما تحدث شاكوش لأول مرة عن فسخ خطبته، والتي أثارت الجدل لأنها كانت بنت الجيران بالفعل، وتسكن في نفس منطقته.

وتابع شاكوش قائلا : “نفسي أتجوز كنت خاطب ومحصلش نصيب وفركشت”.

وأعرب عن رغبته في الزواج بالقول: “لسه لما ألاقي بنت الحلال لازم يجي عليا وقت لازم استقر ويبقى ليا بيتي وعيالي ومراتي، الواحد مش هيفضل كده”.