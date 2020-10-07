تراند الفن: صورة لكيم كاردشيان داخل غرفة ملابسها.. ماذا حدث

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 07:50 مساءً - قامت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، بنشر صورة لها عبر حسابها على موقع إنستجرام، وهى داخل غرفة ملابسها.

وبحسب الصورة يبدو أنها لم تستكمل أناقتها بعد، استعدادا للخروج، حيث ظهرت كادراشيان في الصورة وهى ترتدى جيب طويل مفتوح، وبلوزة تتضمن بعض النقوش، وشبشب تايجر.

وعلقت كادراشيان على الصورة بـ “إيموجي الثعبان”.

وعقب انتشار الصورة، تفاعل محبوها وجمهورها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إطلالتها في أحدث ظهور لها.

وكانت كيم كارداشيان قد نفت الشائعة التي انتشرت مؤخرا والتي تفيد بانفصالها كل عن زوجها الموسيقي كانييه ويست.

ونشرت كيم صورة تجمعها بزوجها كانييه ويست وابنيهما نورث وسان، عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، وعلقت برمز قُبلة وذلك لنفي كل هذه الشائعات.