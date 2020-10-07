- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 07:50 مساءً - شاركت الفنانة الإستعراضية صافيناز، جمهورها بفيديو جديد عبر موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، والذى أثارت جدل معجبيها.
وظهرت صافيناز، في الفيديو وهي ترتدى ملابس النوم ، وقامت بعمل سلطة فور استيقاظها من النوم ،حيث قالت إنها مستيقظة في وقت مبكر .
شاركت الفنانة الإستعراضية صافيناز، جمهورها بفيديو جديد عبر موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، والذى أثارت جدل معجبيها.
وظهرت صافيناز، في الفيديو وهي ترتدى ملابس النوم ، وقامت بعمل سلطة فور استيقاظها من النوم ،حيث قالت إنها مستيقظة في وقت مبكر .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الراقصة صافيناز تثير ضجة .. شاهد ما فعلته بالخيار بنفسها صادم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.