نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باقات فلاي دبي لجزر المالديف: جزر المالديف في العطلات مع فلاي دبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بما أن جزر المالديف في الآونة الأخيرة أصبحت من أشهر الأماكن اجتذاباً للسياح، وأداء العطلات، لهذا قد قامت فلاي دبي بطرح وتوفير عدد من الباقات المختلفة والمتكاملة للسفر إليها والاستمتاع بسحر جزر المالديف، والاستجمام.

باقات فلاي دبي لجزر المالديف

لقد قامت فلاي دبي بتوفير العديد من الباقات المختلفة والمتكاملة بأسعار تنافسية في العطلان، حيث تبدأ تكلفة الفرد من 3641 درهماً إماراتي، وتشمل هذه الباقة الإقامة في فندق أربعة نجوم، ورحلات داخلية وانتقالات بواسطة القارب السريع.

كما توفر فلاي دبي لعملائها المسافرين باقات متكاملة وأسعار تنافسية ومعقولة في مختلف الدرجات بدايةً من السفر على درجة رجال الأعمال، أو حتى على الدرجة السياحية.

حيث أنها تشمل أسعار الفنادق بأسعار الجملة، والتي يتم الحصول من قبل فلاي دبي والأسعار التي تقدمها أطراف أخرى بالإضافة إلى تذاكر الطيران ذات الأسعار التنافسية المميزة.

كما توفر فلاي دبي أيضًا لعملائها مميزات إضافة مثل( خدمة النقل من وإلى المط،اروتوفير وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأشيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما توفر أيضاً باقات خاصة لمشاهدة وزيارة المعالم السياحية، وتوفير سيارات للإيجار طوال فترة الرحلة).

إضافة إلى أسعار التذاكر الأسعار الخاصة بِتذاكر الذهاب والعودة على الدرجة الخاصة بفئة رجال الأعمال من “مدينة دبي” إلى “مالي” تبلغ حوالي 8925 درهماً إماراتي. كما تبدأ الأسعار الخاصة بالدرجة السياحية حوالي 3625 درهماً إماراتي، وهذا المبلغ يشمل الضرائب.

مميزات تقدمها فلاي دبي لعملائها

كما توفر فلاي دبي إمكانية الحجز في الرحلات عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بها، أو من خلال تطبيق “فلاي دبي” الرسمي أيضاً.

كذلك يتوفر الحجز من خلال مركز الاتصال في مدينة دبي، أوعن طريق متاجر فلاي دبي الخاص للسفر، أو عن طريق شركات السفر المختلفة.

كما يستطيع المسافر أن يتنقل في العاصمة ” مالي” بواسطة السيارات الأجرة أو التاكسي، ويمكن أيضاً التنقل سيراً على الأقدام والتمتع بالهواء النقي والمناظر الجميلة.

وأما عن كيفية التنقل بين الجزر في المالديف، فهنا يمكن استقلال قارب الدوني، أو إستخدام الزوارق الخشبية والتي تأجر من المطار.

كما يمكن أيضاً ركوب الزورق السريع، كما يتوفر طائرات بحرية تحجز مسبقاً بالتنسيق من الفندق.