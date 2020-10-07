تراند الفن: الكشف عن سبب عدم حضور فيفي عبدة حفل زفاف شقيق إلهام شاهين .. سبب صادم

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 08:49 مساءً - قدمت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده اعتذارها من النجمة إالهام شاهين لعدم قدرتها على تلبية دعوة حضور حفل زفاف أمير شاهين شقيق الأخيرة الذي أقيم قبل أيام قليلة، بسبب معاناتها من انفلونزا شديدة منعتها من مشاركتها فرحتهم.

كما اعتذرت عبده من جمهورها بعدما كانت قد وعدتهم أكثر من مرة بالظهور “لايف” والتحدث معهم، إلا أنها لم تستطع الإيفاء بوعدها كونها لم تكن تقوى على الكلام، فضلا عن التعب الشديد الذي كانت تشعر به.

وأنهت الراقصة حديثها بأنها ستعود إلى وضعها السابق وستشارك مع المتابعين الأحاديث من الصالون كالمعتاد وهي ترقص بعفويتها، مختتمة:”خمسة مواو واكسكوزمي”.

وتساءل آخرون إن كانت فيفي عبده قد أصيبت بفيروس كورونا، لاسيما وأنها ظهرت على السرير، فرجحوا أن تكون في أحد المستشفيات، بعد أن غابت خلال الفترة القليلة الماضية عن محبيها، لذلك خرجت بهذا الفيديو حتى تظمئن الجميع عليها.