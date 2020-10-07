تراند الفن: لأول مرة.. عمرو دياب يطلق عطرا يحمل اسمه

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 08:49 مساءً - لأول مرة ، يعلن الفنان عمرو دياب، إطلاقه عطرا يحمل اسمه، ومن المقرر أن يكون متاحا في كل أنحاء العالم.

وتعد هذه المرة الأولى التى يطلق فيها دياب عطرا يحمل اسمه، رغم أنه كان قام بهذا الفعل عدد كبير من المطربين من قبل.

يذكر أن الفنان عمرو دياب يفاجيء جمهوره ومحبيه بالكثير من المفاجآت، والتي يأتي الكثير منها مصادفة في حياة الفنان.

وكان من آخر هذه المفاجآت عندما أحيا عمرو دياب، حفل زفاف الفنان أمير شاهين، على المونتيرة منة جاب الله، في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة المصرية، حيث شهد الحفل مقابلة غابت منذ أكثر من 30 عاما، بين عمرو دياب، والسيدة إيناس شاهين، شقيقة الفنانة إلهام شاهين، والخطيبة الأولى للهضبة.

وكان الفنان عمرو دياب كان قد قام بخطبة إيناس شاهين- شقيقة إلهام شاهين- فى فترة ما قبل الشهرة والنجاح، وذلك في عام 1988.