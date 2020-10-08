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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق العثيم الاسبوعية بالسعودية اشتر أكثر وفر أكثر في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم الاسبوعية بالسعودية متوفرة في جميع الفروع الآن يمكنكم الحصول على كرتونة من الدجاج المجمد ب 125.95 ريال، بدلا من 164.95 ريال ساديا، و 10 كيلو من الأرز البسمتي السفير ب 44.95 ريال، بدلا من 72.95 ريال، وزيت العربي 3 كيلو ب 22.95 ريال، بدلا من 27.50 ريال، 3 حبات من التونة بليمز وزن 185 جم ب 12.95 ريال، بدلا من 15.95 ريال، 2 ونص كيلو من حليب بودرة أنكور ب 42.95 ريال، بدلا من 68.95 ريال، وهذا العرض مسموح لكل عميل 2 كيس فقط.
عروض أسواق العثيم الاسبوعية بالسعودية اشتر أكثر وفر أكثر
4 قطع من جبن المثلثات البقرة الضاحكة كل علبة تتكون من 8 قطع ب 12.50 ريال، بدلا من 16.50 ريال، 5 كيلو من أومو الأزرق ب 25.95 ريال، بدلا من 60.25 ريال.
عروض أسواق العثيم الأسبوعية اللحوم الطازجة
كيلو لحم بالعظم ب 38.95 ريال غنم روماني، لحم بلدي عجل صغير بالعظم ب 33.95 ريال، لحم حاشي خالى من العظم ب 32.95 ريال، لحم بربري عظم ب 46.95 ريال، كيلو مفروم مبرد ب19.95 ريال كولمبي، لحم رفيدي عظم ب 48.95 ريال.
عروض القهوة أسواق العثيم الاسبوعية
كيلو من القهوة البرية بجميع درجات ألوانها ب 37.95 ريال، قهوة تركي ب 24.95 ريال، برطمان من الهيل وزن 500 جم زينا ب 70.50 ريال، كيلو من الكمون الحب ب 17.50 ريال، والكزبرة المطحونة ب 11.95 ريال، كيلو دوار الشمس مملح ب 12.50 ريال، كيلو عين الجمل ب 54.95 ريال.
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