- 1/3
- 2/3
- 3/3
فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 أكتوبر 2020 12:46 صباحاً - بعدما أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند الجدل بـ((فيديو)) ظهرت فيه بإعلان دعائي لأحد المستحضرات التجميلية وهي ترتدي ثوب الإستحمام الأبيض وتخلت عنه في أحد المشاهد وقامت بحركات مثيرة أثارت غضب المتابعين، معتبرين أنه ((فيديو)) مثير وليس بإعلان دعائي.
قامت عارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك بارتداء ثوب الإستحمام الأبيض ونشرت صوراً لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وأثارت الجدل بين المتابعين. يذكر أن كلينك كانت قد ظهرت أيضاً بـ((لوك)) جديد بالشعر الأشقر الوردي وبالشعر الأزرق وارتدت ((البيكيني)) ورقصت على الثلج مع كلابها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ميريام كلينك تتحدى حليمة بولند بثوب الإستحمام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.