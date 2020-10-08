تراند الفن: ميريام كلينك تتحدى حليمة بولند بثوب الإستحمام

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 أكتوبر 2020 12:46 صباحاً - بعدما أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند الجدل بـ((فيديو)) ظهرت فيه بإعلان دعائي لأحد المستحضرات التجميلية وهي ترتدي ثوب الإستحمام الأبيض وتخلت عنه في أحد المشاهد وقامت بحركات مثيرة أثارت غضب المتابعين، معتبرين أنه ((فيديو)) مثير وليس بإعلان دعائي.

قامت عارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك بارتداء ثوب الإستحمام الأبيض ونشرت صوراً لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وأثارت الجدل بين المتابعين. يذكر أن كلينك كانت قد ظهرت أيضاً بـ((لوك)) جديد بالشعر الأشقر الوردي وبالشعر الأزرق وارتدت ((البيكيني)) ورقصت على الثلج مع كلابها.

