تراند الفن: زوجة محمد رمضان الجديدة تثير ضجة بوصلة رقص ساخنة على أغانيه

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 أكتوبر 2020 12:46 صباحاً - في أول ظهور لها في حفلات زوجها، أشعلت زوجة الفنان محمد رمضان حفله الأخير الذي أحياه في افتتاح “زد بارك” في منطقة الشيخ زايد، وسط حشد جماهيري كثيف. وقد حضرت زوجة رمضان الى الحفل مع صديقاتها وزوجة محمود رمضان شقيق زوجها، وظهرت وهي تغنّي وترقص بحماسة على أنغام أغنية “أنت جدع”.

من ناحية أخرى، كان رمضان قد أعلن أنه سيخوض السباق الرمضاني 2021 بمسلسل “موسى” بعد أن تقرر تأجيل مسلسل “الإمبراطور” الذي كان سيجسد فيه شخصية الفنان الراحل أحمد زكي، ونشر على صفحته في “إنستغرام” صوراً عدة من جلسات التحضير للعمل مع المؤلف والمخرج، وكشف أنه سيبدأ التصوير نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، لأن العمل يحتاج الى الكثير من الجهد حتى يخرج بالشكل المطلوب.