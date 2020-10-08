نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اوفر عروض بنده السعودية الاسبوعية عروض التوفير حتى 13 أكتوبر 2020 – 26 صفر 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اوفر عروض بنده السعودية الاسبوعية والخصومات المذهلة على أسعار الشاشات والهواتف الذكية، بالإضافة إلى التخفيضات على أسعار الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، نأتيكم بها مع صور أوفر عروض هايبر بنده السعودية المميزة، ومجموعة مميزة من الشاشات التابعة لكبرى العلامات التجارية المنتجة للشاشات بالمملكة السعودية، كما يقدم هايبر بنده السعودية مجموعة متنوعة من الهواتف والجوالات الأكثر مبيعًا في السعودية، والتي تتمتع بالجودة العالية والأداء المذهل، بالإضافة إلى أجهزة الإلكترونيات عالية الجودة وبأسعار منافسة ومناسبة، ويمكنكم تصفح صور عروض أشهر متاجر السعودية المميزة فيما يلي.

اوفر عروض بنده السعودية الاسبوعية على الأجهزة والشاشات والإلكترونيات

تشتمل عروض بنده السعودية لهذا الأسبوع على مجموعة من الشاشات والأجهزة، ومن أقوى العروض شاشات 50 بوصة من إمبكس جلوريا وتوشيبا، وهواتف سامسونج، الكاتيل، أونور، هواوي، إتش تي سي ولينوفو، وتشتمل العروض أيضًا على الأجهزة الكهربائية التابعة للعلامات التجارية توشيبا، مولينكس، فيليبس، جيباس، شارب، تيفال، والعديد من الماركات التجارية والعروض والتخفيضات على أسعار لوازم المنزل العصري، تصفحوا صور العروض فيما يلي.

اوفر عروض بنده السعودية الاسبوعية على الشاشات

شاشة إمبكس جلوريا 50 بوصة، بسعر 999 بدلًا من 1204 ريال سعودي.

شاشة سكاي وورث 55 بوصة، بسعر 1479 بدلًا من 1971 ريال سعودي.

شاشة إمبكس جلوريا 65 بوصة، بسعر 1699 بدلًا من 2409 ريال سعودي.

شاشة توشيبا 50 بوصة، بسعر 1599 بدلًا من 1899 ريال سعودي.

شاشة تي سي إل 32 بوصة، بسعر 449 بدلًا من 657 ريال سعودي.

اوفر عروض بنده السعودية الاسبوعية على الهواتف والجوالات

هاتف سامسونج أي 71، بسعر 1399 بدلًا من 1759 ريال سعودي.

هاتف سامسونج أي 20 إس، بسعر 645 بدلًا من 659 ريال سعودي.

هاتف سامسونج أي 01 بسعر 399 بدلًا من 449 ريال سعودي.

هاتف هواوي بي 30 لايت، بسعر 799 بدلًا من 1209 ريال سعودي.

هاتف هواوي واي 8 إس، بسعر 699 بدلًا من 820 ريال سعودي.

هاتف هواوي واي 7 برايم، بسعر 479 بدلًا من 739 ريال سعودي.

هاتف الكاتيل 3 إكس، بسعر 629 ريال سعودي.

خصومات هايبر بنده السعودية على الجوالات

هاتف أونور 9 إكس لايت، بسعر 749 ريال سعودي.

هاتف أونور 8 أي، بسعر 439 بدلًا من 459 ريال سعودي.

هاتف الكاتيل كاي 1، بسعر 99 بدلًا من 185 ريال سعودي.

هاتف اتش تي سي ديساير 12 إس، بسعر 399 بدلًا من 769 ريال سعودي.

هاتف لينوفو أي 8، بسعر 499 بدلًا من 699 ريال سعودي.

اوفر عروض بنده السعودية الاسبوعية الاجهزة المنزلية

فرن أي تي سي كهربائي 45 لتر، بسعر 199 بدلًا من 365 ريال سعودي.

مقلاة تيفال بدون زيت 4.2 لتر، بسعر 299 بدلًا من 549 ريال سعودي.

صانع ساندويتشات أي تي سي 700 وات، بسعر 99 بدلًا من 149 ريال سعودي.

خلاط أي تي سي 300 وات، بسعر 79 بدلًا من 129 ريال سعودي.

غلاية تيفال دولفيني بسعر 79 بدلًا من 115 ريال سعودي.

مكواة تيفال بسعر 69 بدلًا من 85 ريال سعودي.

قطاعة مولينكس 500 وات، بسعر 119 بدلًا من 195 ريال سعودي.

مايكروويف شارب 20 لتر، بسعر 219 بدلًا من 319 ريال سعودي.

موزع مياه دورا بسعر 349 بدلًا من 469 ريال سعودي.

عصارة مولينكس بسعر 89 بدلًا من 119 ريال سعودي.

غلاية ارايتي كهربائية بسعر 39 بدلًا من 109 ريال سعودي.

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