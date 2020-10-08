نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجدد عروض العثيم السعودية الاسبوعية اشتر أكثر وفر أكثر حتى 13 أكتوبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اجدد عروض العثيم السعودية الاسبوعية المميزة، يمكنكم تصفح أقوى عروض الشاشات والهواتف الذكية، وعروض الأجهزة المنزلية والإلكترونيات، والعديد من الماركات التجارية المميزة والتي تتمتع بالجودة العالية وأسعار منافسة، تقدم أسواق العثيم في السعودية العروض الترويجية لهذا الأسبوع من شهر أكتوبر، وتبادر أسواق عبد الله العثيم بمهرجان “اشتر أكثر.. وفر أكثر”، بحيث يقدم العديد من الخصومات والتخفيضات على أسعار المنتجات المختلفة، وتشتمل العروض على كبرى الشركات المصنعة للأجهزة العالمية ومنها توشيبا، سامسونج، جيباس، أونور، أرو، هومر وكينوود، والعديد من الماركات التي تتسم بالجودة العالية بخصومات حصرية في أسواق العثيم في السعودية.

اجدد عروض العثيم السعودية الاسبوعية اشتر أكثر وفر أكثر

تقدم عروض العثيم السعودية الأسبوعية أسعار حصرية على المنتجات، بحيث توفر للعملاء خصم كبير على قيمة المنتجات الكلية، ويمكنكم تصفح أبرز عروض العثيم على الشاشات التلفزيونية مختلفة الأحجام، والتي تتمتع بإمكانات تقنية عالية الجودة، والخصومات على أسعار الهواتف الذكية والجوالات الحصرية فقط من خلال أسواق العثيم، تصفحوا صور العروض التالية واختاروا ما يناسبكم.

اجدد عروض العثيم السعودية الاسبوعية على الشاشات

شاشة جيباس 32 بوصة سمارت تي في، بسعر 469 ريال سعودي.

شاشة توشيبا 43 بوصة بسعر 799 ريال سعودي.

شاشة أرو 43 بوصة بسعر 579 ريال سعودي.

شاشة أرو 58 بوصة سمارت تي في، بسعر 1249 ريال سعودي.

شاشة أرينو 55 بوصة سمارت تي في، 1299 ريال سعودي.

شاشة أرو 50 بوصة بسعر 699 ريال سعودي.

شاشة مايكروديجيت 40 بوصة بسعر 449 ريال سعودي.

اجدد عروض العثيم السعودية الاسبوعية على الهواتف الذكية

هاتف سامسونج أي 11، 32 جيجا بايت ذاكرة داخلية بسعر 525 ريال سعودي.

هاتف سامسونج أي 21 إس، 64 جيجا بايت ذاكرة داخلية بسعر 769 ريال سعودي.

هاتف هواوي واي 7 بي، 64 جيجا بايت ذاكرة داخلية بسعر 689 ريال سعودي.

هاتف هواوي نوفا 7، 128 جيجا بايت ذاكرة داخلية بسعر 999 ريال سعودي.

هاتف أونور 8 أي، 32 جيجا بايت ذاكرة داخلية بسعر 495 ريال سعودي.

اجدد عروض العثيم الأسبوعية على الأجهزة المنزلية

مقلاه كهربائية هومر 4 لتر، بسعر 239 ريال سعودي.

قطاعة خضروات مولينكس + وعاء إضافي بسعر 162 ريال سعودي.

مايكروويف هومر كهربائي 20 لتر بسعر 199 ريال سعودي.

مكواة بخار كليك أون بسعر 119 ريال سعودي.

خلاط فيليبس + مطحنة بسعر 99 ريال سعودي.

خلاط أولسن مارك 4×1 بسعر 112 ريال سعودي.

عصارة فيليبس بسعر 319 ريال سعودي.

محضر طعام كينوود 190 بي اف بسعر 159 ريال سعودي.

تابعونا للمزيد من عروض متاجر السعودية وكبرى الأسواق والهايبر ماركت داخل المملكة السعودية، وتصفحوا أجدد العروض والخصومات والتخفيضات على أسعار المنتجات.