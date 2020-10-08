نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الدانوب الرياض الأسبوعية الأربعاء وخصومات علي الأدوات المنزلية الموافق 7 أكتوبر لعام 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض دانوب الأسبوعية نقدم اليوم من خلال هذا الموقع المتميز كما تعودت منا دائماً، عرض العروض وخصم خاص على الخصومات الأساسية للسلع الرئيسية، ولن تجدوا مثل هذه النوعية من الخصومات في أي مكان آخر، في أكبر عروض الدانوب الرياض الأسبوعية ليوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر لعام 2020، وهناك العديد من الفروع في أكثر من مكان داخل المملكة العربية السعودية، وجميع فروع الدانوب تتمتع بعرض عروض الدانوب الرياض الأسبوعية، كما يوجد العدي من الأماكن التي تقدم العروض مثل عروض أسواق العثيم . عروض الدانوب الرياض الأسبوعية للخضار والفاكهة نقدم لكم اليوم عروض الدانوب الرياض الأسبوعية على منتجات الخضار والفاكهة كالآتي: سعر كيلو شمام بلدي 2.95 ريال سعودي.

سعر كيلو بطيخ طازج 1.95 ريال سعودي.

سعر كيلو تفاح جالا 5.95 ريال سعودي.

سعر كيلو مانجو كيت 8.95 ريال سعودي.

سعر كيلو برتقال للعصير 5.95 ريال سعودي.

سعر كيلو جزر بلدي 3.50 ريال سعودي.

سعر كيس صغير من البصل 3.95 ريال سعودي.

سعر كيلو بصل أبيض 4.95 ريال سعودي.

سعر كيلو خيار 2.95 ريال سعودي.

سعر كيلو زهرة القرنبيط 5.95 ريال سعودي.

سعر كيس ليمون صغير 1.95 ريال سعودي.

سعر كيلو رمان مصري 4.95 ريال سعودي. عروض الدانوب الرياض للأسماك من خلال التالي أهم عروض الدانوب الرياض الأسبوعية للأسماك: سعر كيلو سمك حبار 27.95 ريال سعودي بدلاً من 35 ريال سعودي.

سعر كيلو سمك جينيس 19.95 ريال سعودي بدلاً من 26.75 ريال سعودي.

سعر كيلو سمك دنيس 39.95 ريال سعودي بدلاً من 46.95 ريال سعودي.

سعر كيلو جمبري مطبوخ وسط 34.95 ريال سعودي بدلاً من 47 ريال سعودي.

سعر كيلو سمك قاروس 26.95 ريال سعودي بدلاً من 42.50 ريال سعودي.

سعر كيلو سمك سردين 5.95 ريال سعودي بدلاً من 8.75 ريال سعودي. عروض الدانوب الرياض الأسبوعية للمخبوزات سوف نقد بعض عروض الدانوب الرياض الأسبوعية على بعض المخبوزات كالتالي:

سعر كيلو بيتيفور حلو 59 ريال سعودي.

سعر كيلو معمول تمر 39 ريال سعودي.

سعر كيلو بقلاوة 79 ريال سعودي.

سعر تشيز كيك حجم 20 سم بالتوت الأزرق 85 ريال سعودي.

سعر شابورة قراميش وزن 375 جرام 5.50 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض الدانوب الرياض الأسبوعية الأربعاء وخصومات علي الأدوات المنزلية الموافق 7 أكتوبر لعام 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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