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عمر شويل - جدة طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 على قناة MBC ورقم الاشتراك من مصر والسعودية، يبحث الكثير من العرب حول الوطن العربي عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 التي تكون من أكثر المسابقات المشهورة في الشرق الأوسط حيث يساعد هذا البرنامج على تحقيق حلم الكثير من المشاهدين في حلم الثراء دون بذل أي مجهود أو عناء، وليس عليك غير إرسال رسالة إلى الرقم المخصص في مسابقة الحلم إلى الرقم المرادف لبلدك حتى تتمكن من الفوز بحوالي 3 مليون دولار أمريكي.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2020

يمكن لأي شخص المشاركة في مسابقة الحلم حتى يتمكن من الفوز بالجائزة التي يقدمها برنامج الحلم حيث يبحث الكثير عن معرفة الأرقام التي يتمكن من خلالها الاشتراك في هذه المسابقة التي يقوم بتقديمها الإعلامي مصطفى أغا.

مسابقة الحلم دريم من أبرز المسابقات التي تتم في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط ككل، حيث تقدم الكثير من الهدايا القيمة التي في استطاعتها أن تساعد وتغير حياة المتسابق بشكل كلي، فهي تضيف الكثير “Dream”وسوف نستعرض أرقام الاشتراك في المسابقة الحلم 2020، من مختلف أنحاء الوطن العربي سارع بالمشاركو والفوز بالحلم لتحقيق حلمك.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 لدخول السحب القادم

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2020

يمكنك الاشتراك في هذه المسابقة عن طريق إرسال رساله من الهاتف المحمول، وسوف نتعرف على أرقام هذه المسابقة من خلال الجدول التالي الذي يوضح جميع أرقام الدول العربية، وتكلفة الرسالة للإشتراك في هذه المسابقة حيث يمكنك ارسال رسالة فيها كلمة “حلم” أو “Dream” أو “reve”وبالتالي تصبح مشترك في هذه المسابقة بشكل رسمي، وبعد ذلك سوف يتم إرسال لك رسالة ترحيب، وتوضح لك الطريقة الصحيحة لاستكمال هذه المسابقة حيث تعتمد هذه المسابقة على السحب العشوائي على الهواء مباشرة من خلال قناة أم بي سي.

الدولة شركة الاتصال الرقم تكلفة/رسالة السعودية موبايلي 650444 5 ريال السعودية زين 755505 5 ريال السعودية Virgin Mobile 300300 5 ريال السعودية Lebara 313131 5 ريال الإمارات اتصالات 6070 5 دراهم الإمارات DU 3636 5 دراهم الكويت GSM 4141 500 فلس عمان GSM 90434 500 فلس البحرين Batelco 94000 500 فلس البحرين VIVA 98885 500 فلس البحرين زين 94000 500 فلس العراق Asiacell 2266 1200 دينار عراقي العراق Korek 2180 1200 دينار عراقي العراق زين 2770 1200 دينار عراقي فلسطين jawwal 1623 3.5 NIS فلسطين Wataniya 6750 3.5 NIS مصر GSM 95458 5 جنيهات مصرية مصر GSM 95450 5 جنيهات مصرية الأردن أورنج 98880 70 قرش الأردن Umniah 98858 70 قرش الأردن زين 98858 70 قرش اليمن MTN 2622 150 ريال اليمن Sabafon 5222 150 ريال اليمن Y Telecom 8442 150 ريال اليمن Yemen Mobile 87602 150 ريال المغرب INWI 9669 9 دراهم مغربية المغرب أورنج 9669 9 دراهم مغربية سوريا Syriatel 1565 75 ليرة سورية سوريا MTN 1555 75 ليرة سورية تونس GSM 85988 1.44 دينار تونسي لبنان GSM 008821622775627

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