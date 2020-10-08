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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 على قناة MBC ورقم الاشتراك من مصر والسعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 على قناة MBC ورقم الاشتراك من مصر والسعودية، يبحث الكثير من العرب حول الوطن العربي عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 التي تكون من أكثر المسابقات المشهورة في الشرق الأوسط حيث يساعد هذا البرنامج على تحقيق حلم الكثير من المشاهدين في حلم الثراء دون بذل أي مجهود أو عناء، وليس عليك غير إرسال رسالة إلى الرقم المخصص في مسابقة الحلم إلى الرقم المرادف لبلدك حتى تتمكن من الفوز بحوالي 3 مليون دولار أمريكي.
الاشتراك في مسابقة الحلم 2020
يمكن لأي شخص المشاركة في مسابقة الحلم حتى يتمكن من الفوز بالجائزة التي يقدمها برنامج الحلم حيث يبحث الكثير عن معرفة الأرقام التي يتمكن من خلالها الاشتراك في هذه المسابقة التي يقوم بتقديمها الإعلامي مصطفى أغا.
مسابقة الحلم دريم من أبرز المسابقات التي تتم في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط ككل، حيث تقدم الكثير من الهدايا القيمة التي في استطاعتها أن تساعد وتغير حياة المتسابق بشكل كلي، فهي تضيف الكثير “Dream”وسوف نستعرض أرقام الاشتراك في المسابقة الحلم 2020، من مختلف أنحاء الوطن العربي سارع بالمشاركو والفوز بالحلم لتحقيق حلمك.
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 لدخول السحب القادم
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2020
يمكنك الاشتراك في هذه المسابقة عن طريق إرسال رساله من الهاتف المحمول، وسوف نتعرف على أرقام هذه المسابقة من خلال الجدول التالي الذي يوضح جميع أرقام الدول العربية، وتكلفة الرسالة للإشتراك في هذه المسابقة حيث يمكنك ارسال رسالة فيها كلمة “حلم” أو “Dream” أو “reve”وبالتالي تصبح مشترك في هذه المسابقة بشكل رسمي، وبعد ذلك سوف يتم إرسال لك رسالة ترحيب، وتوضح لك الطريقة الصحيحة لاستكمال هذه المسابقة حيث تعتمد هذه المسابقة على السحب العشوائي على الهواء مباشرة من خلال قناة أم بي سي.
|الدولة
|شركة الاتصال
|الرقم
|تكلفة/رسالة
|السعودية
|موبايلي
|650444
|5 ريال
|السعودية
|زين
|755505
|5 ريال
|السعودية
|Virgin Mobile
|300300
|5 ريال
|السعودية
|Lebara
|313131
|5 ريال
|الإمارات
|اتصالات
|6070
|5 دراهم
|الإمارات
|DU
|3636
|5 دراهم
|الكويت
|GSM
|4141
|500 فلس
|عمان
|GSM
|90434
|500 فلس
|البحرين
|Batelco
|94000
|500 فلس
|البحرين
|VIVA
|98885
|500 فلس
|البحرين
|زين
|94000
|500 فلس
|العراق
|Asiacell
|2266
|1200 دينار عراقي
|العراق
|Korek
|2180
|1200 دينار عراقي
|العراق
|زين
|2770
|1200 دينار عراقي
|فلسطين
|jawwal
|1623
|3.5 NIS
|فلسطين
|Wataniya
|6750
|3.5 NIS
|مصر
|GSM
|95458
|5 جنيهات مصرية
|مصر
|GSM
|95450
|5 جنيهات مصرية
|الأردن
|أورنج
|98880
|70 قرش
|الأردن
|Umniah
|98858
|70 قرش
|الأردن
|زين
|98858
|70 قرش
|اليمن
|MTN
|2622
|150 ريال
|اليمن
|Sabafon
|5222
|150 ريال
|اليمن
|Y Telecom
|8442
|150 ريال
|اليمن
|Yemen Mobile
|87602
|150 ريال
|المغرب
|INWI
|9669
|9 دراهم مغربية
|المغرب
|أورنج
|9669
|9 دراهم مغربية
|سوريا
|Syriatel
|1565
|75 ليرة سورية
|سوريا
|MTN
|1555
|75 ليرة سورية
|تونس
|GSM
|85988
|1.44 دينار تونسي
|لبنان
|GSM
|008821622775627
رقم دولي من كل أنحاء العالم: GSM 0088216101092
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 على قناة MBC ورقم الاشتراك من مصر والسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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