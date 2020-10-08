تراند الفن: هيا الشعيبي تكتب منشور غامض يثير ضجة

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 أكتوبر 2020 01:56 مساءً - أثارت الفنانة الكويتية الشهيرة هيا الشعيبي، الجدل بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر تعليق غامض عبر حسابها بعد تداول أنباء عن منعها من المشاركة في الدراما السعودية.
وتصدر اسم هيا الشعيبي عمليات البحث في جوجل، إثر المنشور الذي أُثار أزمة وواجهت اتهامات بالإساءة للسعودية، عقب نشر صورة لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، واصفة الأمير الراحل بأنه لم يركن إلى الظالمين ووقف مع المظلوم، ما فسره النشطاء بأنها تسيئ للسعودية بسبب موقفها من قطر.
و”الشعيبي” في منشورها إنها توجهت إلى السفارة لتقديم شكوى، دون أن تذكر هل هي السفارة السعودية في الكويت أم ماذا، كما لم تتحدث عن فحوى تلك الشكوى وأسبابها، حيث كتبت:” إلى سفاره لرفع شكوى”.
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