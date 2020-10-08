نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هايبر بنده عروض حصرية دون منافس تصل ل80% الحق العروض واشتري الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده، يُعتبر هايبر بنده من أشهر الأسواق الغذائية بالمملكة العربية السعودية، ودومًا ما يحرص المسؤولين على توفير العديد من العروض التي تلبي متطلبات العملاء وفي تقريرنا هذا سوف نتعرف على العروض القائمة خلال تلك الفترة بالهايبر حيث قام هايبر بنده بعمل تخفيضات علي منتجات التغذية والأجهزة الكهربائية وغيرها. عروض هايبر بنده عروض التوابل والمكسرات: قرفة مطحونة كيلو بسعر 29.95 ريال سعودي.

حبوب الفلفل الأسود كيلو بسعر 39.95 ريال سعودي.

فول مصري مصري مجروش بسعر 8.95 ريال سعودي.

مكسرات مشكلة عادي سعر الكيلو 49.95 ريال سعودي.

أنصاف لوز أبيض سعر الكيلو 59.95 ريال سعودي عروض بنده للمنظفات مسحوق غسيل برسيل مركز 7 كيلو بسعر 48.95 ريال سعودي بدلًا من 110.50 ريال.مطهر ومعقم

ديتول لتر بسعر 29.95 ريال سعودي بدلًا من 49.45 ريال.

شامبو +بلسم (540)مل هيد اند شولدرز (600) ملل بسعر 32.95 ريال سعودي بدلًا من 65.90 ريال سعودي.

مناديل كلينكس للوجه(10×148) منديل بسعر 18.95 ريال سعودي بدلًا من 33.95 ريال سعودي. عروض الأجبان ومنتجات الألبان جبنة بوك كريم مطبوخة شيدر قابلة للدهن (500 جرام)بسعر 10.95 ريال سعودي.

جبن أبيض دليل كريم هنغاري بسعر 13.95 ريال سعودي للكيلو بدلًا من 21.95 ريال.

خليط زبدة غير مملحة إماراتي بسعر 7.95 ريال سعودي للكيلو بدلًا من 14.95 ريال.

شبيهه قشطه الخير (170 جرام) بسعر 9.95 سعرًا لأربع عبوات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هايبر بنده عروض حصرية دون منافس تصل ل80% الحق العروض واشتري الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.