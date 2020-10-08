نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم على الأجهزة المنزلية والإلكترونية وأقوي الخصومات في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم على الإلكترونات، الجميع ينتظر عروض العثيم على الأجهزة المنزلية والإلكترونية، في لهفة شديدة وهذا بسبب خصومات على الخصومات الأساسية، وهذا ما يجعل عروض العثيم في تميز دائم، و تتميز جميع الأجهزة الكهربائية المنزلية والإلكترونية بالجودة العالية، ومن خلال الآتي سوف نتحدث عن بعض عروض العثيم على الأجهزة المنزلية والإلكترونية، بداية من الخميس الموافق الثامن من أكتوبر لعام 2020.

عروض العثيم على الأجهزة المنزلية

سوف نقوم بعرض بعض من عروض العثيم على الأجهزة المنزلية من خلال السطور التالية:

سعر مكواه بانيكس بخار، 29 ريال سعودي.

سعر فاكير محضر للقهوة 319 ريال سعودي.

سعر مسرح بانيكس منزلي 1.2، 400 وات ب170 ريال سعودي.

سعر محضرة طعام كينوود 800 وات، 199 ريال سعودي.

سعر مكنسة أون الكهربائية 239 ريال سعودي.

سعر فرن كليك أون الكهربائي 239 ريال سعودي.

سعر ميكرويف جي في سي برو، سعة 20 لتر، 169 ريال سعودي.

عروض العثيم على الأجهزة المنزلية

لن يتم عرض أسعار عروض العثيم في أي مكان آخر سوى في فروع العثيم فقط وهذا كالتالي:

سعر طقم قدور كالم كوك 8 قطع ب215 ريال سعودي.

سعر ترموس تيستي شيف سعة واحد لتر ب34 ريال سعودي.

سعر غلاية ماء كوولين زجاج 1.7 لتر ب69 ريال سعودي.

سعر خلاط اي تي سي مع مطحنة ب79 ريال سعودي.

سعر طقم قدور رويال فورد 8 قطع ب109 ريال سعودي.

سعر طقم ضغط لامبرت لمقاس 7 لتر ب69 ريال سعودي، ومقاس 9 لتر ب79 ريال سعودي، ومقاس 11 لتر ب89 ريال سعودي.

سعر طقم قدور برستيج 8 قطع ب139 ريال سعودي.

سعر قدر كتشنجر مقاس 30 ب39.95 ريال سعودي، ومقاس 28 ب34.95 ريال سعودي، ومقاس 26 بسعر 31.95 ريال سعودي.

سعر حافظة طعام كاسا بونيتا قطعتين بسعر 27 ريال سعودي، أما بالنسبة للطقم الثلاث قطع بسعر 38 ريال سعودي.

سعر مقلاه سويت هوم مقاس 30 ب34 ريال سعودي.

سعر مقلاه سويت هوم مقاس 28 ب32 ريال سعودي.

سعر مقلاه سويت هوم مقاس 26 ب28 ريال سعودي.

سعر كرسي ريجيتا بلاستيك 39.95 ريال سعودي.