نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض كارفور السعودية الاسبوعية وعروض اليوم الواحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض كارفور السعودية الاسبوعية وعروض اليوم الواحد تتضمن أيفون 11 نسخة 128 جيجا بسعر 2979 ريال، بدلا من 3579 ريال بفرق سعر 600 ريال، كيلو موز ب 1.95 ريال درجة أولى، كيس من الحليب المجفف وزن 2كيلو وربع ب 43.95 ريال، بدلا من 65.95 ريال، 5 كيلو من الأرز النجابي بسمتي ب 43.95 ريال، بدلا من 53.25 ريال، طقم طهي ستانلس من مستر كوك يتكون من 14 قطعة ب 349 ريال، بدلا من 549 ريال، وتوفير 200 ريال، كيلو لحم مكعبات ب15.90 ريال، بدلا من 26.90 ريال برازيلى مبرد.

عروض كارفور السعودية الاسبوعية وعروض اليوم الواحد

عروض منوعة من كارفور السعودية على السلع الغذائية والمعلبات، لانشون سينيورا وزن 800 جم ب 11.95 ريال، وزيتون معلب وزن 200 جم 3 حبات ب 9.95 ريال، فكتوريا ورق عنب وزن 400 جم ب 5.95 ريال، وكيلو ورق العنب من الريف ب 9.95 ريال، بدلا من 13.80 ريال، 4 حبات من رنا خل وزن 474 مل ب 5.95 ريال، 5 حبات من الفول المدمس وزن 400 جم ب 7.95 ريال، بدلا من 14.75 ريال.

عروض كارفور السعودية الاسبوعية الشوكولاته

كيس جالكسي مينيز وزن 150 جم ب 7.95 ريال، بدلا من 14.25 ريال، كيس من بست أوف مينيز وزن 750 جم ب 27.95 ريال، بدلا من 50.25 ريال، وفر 22.30 ريال، حبة من شوكو ليندت ليندور سويس ب 7.95 ريال، بدلا من 13.95 ريال، نوتيلا بي – ريدي 220 جم ب 12.95 ريال، بدلا من 17.95 ريال، هرشي كيتشن رقائق شوكولاته وزن 275 جم ب 12.95 ريال، بدلا من 20.75 ريال.

كوكيز زبدة وزن 90 جم يتكون الكيس من 8 حبات ب 9.95 ريال، بدلا من 15.95 ريال، هيرشي أمريكانا كوكيز وزن 900 جم ب 26.95 ريال، بدلا من 45.95 ريال، وفر 19 ريال، علبة اولكر بسكويت شاي وزن 80 جم تتكون من 12 حبة ب 9.95 ريال، بدلا من 13.25 ريال، تيفاني فارو ويفر وزن 45 جم تتكون من 12 حبة ب 9.95 ريال، بدلا من 14.25 ريال، ميموريز معمول العبوة تتكون من 12 حبة ب 11.95 ريال، بدلا من 19.75 ريال.