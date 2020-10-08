تراند الفن: شيرين عبد الوهاب تحتفل بعيد ميلادها في أحضان هذا الرجل

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 أكتوبر 2020 08:49 مساءً - احتفل النجم المصري حسام حبيب بعيد ميلاد زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب الأربعين، وذلك بنشره صورة رومانسية جمعتهما سوياً، لتلقى إعجاب شريحة كبيرة من جمهورهما الذي تمنى لهما دوام السعادة.

وظهر حبيب وهو يحتضن شيرين بأعلى يخت وسط البحر، وعلق عليها: “دمتي لي شيئًا جميلًا لا ينتهي.. كل سنة وأنتي أطيب وأحلى وأجمل وأحن شيرين.. ربنا ما يحرمنيش منك ويبعد عننا كل حاجة وحشة”.

وتفاعل الجمهور معهما بشكل كبير، وانهالت التعليقات: “غرد يا حبيب يابختك ياشرين.. الله عليكم ربنا يحميكم ويبارك فيكم.. ايه الجمال والكلام الراقي ماشاء الله.. صورة تجنن بس هي ليه متاخده على غفلة.. ربنا يسعد أيامكم دائما”.