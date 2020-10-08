- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 أكتوبر 2020 08:49 مساءً - أعرب جمهور الفنانة مايا دياب عن استغرابهم، بعد ظهورها في أحدث إطلالاتها حيث بدت برأيهم مختلفة تماماً عن تلك التي اعتادوها. وجاء هذا بعدما تم تناقل مجموعة صور لها نشرتها على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” قبل أن تقوم بحذفها.
ومن خلالها ظهرت بإطلالة بحرية عفوية من دون مكياج إلا أن الكثير من الناشطين أشاروا إلى أن ملامحها تغيرت وأنهم كادوا لا يعرفونها. ومما جاء في التعليقات: “كنت بتجنني شو صاير معك؟” و”إنت مين؟” وتحدث بعضهم عن علميات التجميل فيما أثنى الكثيرون على جمالها المميز.
وتعليقا علي الصورة كتبت مايا: “كل غروب يصبح ماضياً لكن بداية جديدة ستحدث. ركز تفكيرك على البدايات الجديدة”. ويشار إلى انها تعرضت في وقت سابق لهجوم من قبل ريما الرحباني ابنة السيدة فيروز بسبب أدائها أغنيات للأخيرة خلال حفل أقيم تضامناً مع ضحايا انفجار المرفأ الذي حدث بتاريخ 4 آب . وهو ما أحدث ضجة كبيرة في أوساط المتابعين الذين انقسموا بين مؤيد لريما ومدافع عن مايا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فنانة شهير تنشر صورة من غير مكياج وتحذفها والجمهور: أنت مين؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.