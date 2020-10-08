تراند الفن: روان بن حسين تصاب بمرض جنسي والسبب صادم

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 أكتوبر 2020 09:48 مساءً - كشفت الاعلامية الكويتية روان بن حسين عن السبب الحقيقي لأنفصالها عن زوجها يوسف المقريف.
وقد تم الطلاق بعد شهور قليله من ولادة ابنتها “بيلالونا” بعد أن أكتشفت روان علاقات يوسف المتعددة وخيانته لها، وذلك أثر إصابتها بفيروس جنسي هو “HPV16” نقل اليها من زوجها بسبب علاقته المشبوهة .
ومن جانبها أكدت أنها يتم علاجها من هذا المرض منذ شهرين، وتعرضت مؤخراً لكسر في قدمها وكانت تستخدم الكرسي المتحرك لمدة ثلاثة اسابيع، ولكنها الان تخضع للعلاج الطبيعي وتتمنى ان تعود سريعا لحياتها الطبيعية من جديد.
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