تراند الفن: ميريام كلينك تظهر مفاتنها بمايوه فاضح!



فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 أكتوبر 2020 09:48 مساءً - أطلت الفنانة اللبنانية المثيرة للجدل ميريام كلينك بصورة جريئة جديدة اظهرت مفاتنها بشكل فاضح. فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 أكتوبر 2020 09:48 مساءً - أطلت الفنانة اللبنانية المثيرة للجدل ميريام كلينك بصورة جريئة جديدة اظهرت مفاتنها بشكل فاضح. وظهرت ميريام كلينك في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام مرتدية مايوه سباحة كشف الكثير من مفاتنها علقت عليها قائلة: “الحياة قصيرة جدا لتكون مملة” كما نشرت ميريام كلينك مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي معطف بينما كانت تتوجه الى الشرفة قبل ان تخلعه في اخر الفيديو.



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