

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 أكتوبر 2020 11:46 مساءً - نشرت عارضة الأزياء ميريام كلينك صورة، عبر حسابها على تطبيق “إنستاغرام”، عارية القدمين وترتدى كمامة . فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 أكتوبر 2020 11:46 مساءً - نشرت عارضة الأزياء ميريام كلينك صورة، عبر حسابها على تطبيق “إنستاغرام”، عارية القدمين وترتدى كمامة . وأثارت الصورة جدلاً على مواقع التواصل الإجتماعي حيث تساءل ناشطون عن سبب ارتدائها كمامة ومما تخاف وهى فى معظم مشاهدها تظهر عارية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ميريام كلينك تفتح قدميها العاريتين بطريقة مثيرة وتغطى منطقة حساسة بكمامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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