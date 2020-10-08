تراند الفن: شاهدوا .. ميريام كلينك شبه عارية بصورة مثيرة تمسك صدرها بيديها

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 أكتوبر 2020 11:46 مساءً - خضعت عارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك الى جلسة تصوير خاصة استعدادا لموسع الأعياد المقبل، وهي شبه عارية مرتدية مجسم على رأسها على شكل قرني غزال باللون الذهبي.
ونشرت ميريام كلينك صورةً مثيرةً عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، من جلسة التصوير واعدةً بنشر المزيد من الصور المثيرة.
وظهرت كلينك في الصورة عارية الصدر، وقد غطّت ثدييها بيديها، وأسدلت شعرها الأشقر عليهما. وعلّقت على الصورة قائلة: “لا أضع عدسات لاصقة، لون عينيّ هو أزرق”، مضيفةً أنها “ملكة الحرية”.
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