تراند الفن: ميريام كلينك بعد سفرها الى مصر: “لبنان بلد العلوج”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 أكتوبر 2020 12:45 صباحاً - شرت عارضة الأزياء المثيرة للجدل ميريام كلينك صورة من الطائرة، أثناء توجّهها الى القاهرة.

وقالت: “هربت من بلد العلوج، وأتّجه الى مصر. هنا الجميع “يغنّجني” ويدلّلني” غير ان ميريام وبعد الهجوم الذي تعرضت له قامت بحذف تعليقها عن الصورة.

هذا وتواصل ميريام كلينك نشر فيديوهات وصور جديدة لها من مصر حيث ظهرت في احدث فيديو لها برفقة احد الاشخاص وعلقت عليه قائلة: “تحري مصري لحمايتي”.