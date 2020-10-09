تراند الفن: هيفاء وهبى تباعد بين فخذيها فظهرت منطقتها الحساسة دون ان تشعر

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 أكتوبر 2020 12:45 صباحاً - ظهرت الفنانة اللبنانية الشهيرة، هيفاء وهبي، بإطلالة جديدة مثيرة وجريئة مرتدية فستانا قصيرا.
ونشرت هيفاء وهبي، عبر حسابها على موقع إنستجرام صورتين لإطلالتها الجديدة .
وظهرت هيفاء ، وهى تجلس بين بعض الرجال متباعدة بين ساقيها بطريقة مبالغ فيها ، ما أدى إلى ظهور منطقتها الحساسة دون أن تشعر .
يشار إلى أن هيفاء وهبي، مغنية وممثلة وفنانة استعراضية لبنانية / مصرية، حصلت خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الإستعراضيات. أصدرت عدد من الألبومات الغنائية وعدد من الأغاني المصورة فيديو
ولدت الفنانة هيفاء وهبي في منطقة محرونة بلبنان عام 1972م، عمرها 48 سنة،وتزوجت من رجل الاعمال احمد ابو هشيمة عام 2009م، ثم انفصلا عام 2012م.
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